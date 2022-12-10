工商人事異動站 12月2日至12月8日

一、工商企業

◎昶和纖維興業內部稽核主管陳芷如卸任，由黃士玲新任。

◎綠界科技總經理黃華勇辭職，由梁維誠新任。

◎達發科技內部稽核主管林欣穎卸任，由王采臻新任，公司治理主管由李彥欣新任。

◎駿熠電子科技崑山董事長衛純菁辭職。

◎秀育會計主管、財務主管由賴怡涵新任。

◎聯瑞科技執行長由林郁昌新任。

◎蔚華科技副董事長秦家騏卸任，董事長由秦家騏新任。

◎地心引力重要營運主管由周維正新任。

◎台灣圓點奈米技術重要營運主管杜克倫辭職。

◎台灣肥料內部稽核主管鍾俊銘卸任，由高秉煌新任。

◎光寶科技財務主管及會計主管周珮芬辭職，由蕭庭宇新任。

◎駿熠電子科技發言人謝適任卸任。

◎揚秦國際企業董事長兼任總經理卓元裕辭任。

◎宏捷科技內部稽核主管由郭鳳儀新任。

◎瑞基營運長劉魯垣辭職。

◎東典光電科技總經理及研發主管周彧民退休。

◎沅聖科技內部稽核主管衛怡如辭職。

◎宏碁資訊安全長由李素貞新任。

◎佳和實業副董事長由吳建東新任，董事長翁茂欽辭職，由翁偉翔新任。

◎晟德大藥廠財務暨會計主管由毛安妮新任，公司治理主管由唐清玉新任。

◎光洋應用材料科技研發主管廖浩嘉卸任，由黃威智新任。

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