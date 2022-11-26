工商人事異動站 11月18日至11月24日

一、工商企業

◎泰豐董事長及總經理江慶興辭職，由陳恒寬新任。

◎上偉碳纖複合材料總經理蔡朝陽卸任，由郭世榮新任。

◎悅城研發主管廖武國卸任，由倪宏碩新任。

◎銘旺科會計主管林立人辭職。

◎雲品內部稽核主管陳怡錚辭職。

◎駿熠電總經理由葉明新任，董事長由魏浤袀新任。

◎芯測財務主管、會計主管張倩欣辭職。

◎鋒魁科技內部稽核主管陳宜嫺辭職，由林修三新任。

◎連訊內部稽核主管由葉雨青擔任。

◎志信重要營運主管鄭明德資遣。

◎京站會計主管、財務主管廖育嫺卸任，由薛振宇新任。

◎南璋副總經理由郭惠娟新任，總經理由歐金獅新任。

◎能海電能內部稽核主管由陳孟汝新任。

◎利得會計暨財務主管由楊昕新任。

◎晶鑽生醫財務主管謝明純卸任，由林哲吉新任。

◎億光公司治理主管鄒君宜辭職。

◎坦德科技研發主管由李昭霈新任。

◎精奕興業董事長王奕仁卸任，由王威程新任。

◎欣新網營運副總經理由蕭錚浩新任。

◎華通精密線路板惠州董事長吳柏毅解任，總經理喻國華解任，財務主管林志秋解任。

◎廣錠副總經理蔡宏杰卸任。

◎美賣技術長由周世恩新任。

二、金融機構

◎台北富邦商業銀行總經理及發言人程耀輝卸任，由郭倍廷新任。

◎台新期貨總經理由初殿豪新任，董事長由林献群新任。

◎遠雄人壽保險事業會計主管張博洋卸任，由曾媚雅新任。

◎新光證券投資信託內部稽核主管胡崇銘卸任，由吳文蘭新任。

◎元大銀行總經理卜繁聖辭職，由張財育新任。

◎華南金資訊安全長由林貴姬新任。

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