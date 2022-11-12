工商人事異動站 11月4日至11月10日

一、工商企業

◎太子資訊安全長由郭俊成新任，重要營運主管由張舒晴新任。

◎世芯電子公司治理主管由王德善新任。

◎中鋼資訊安全長由黃建智新任。

◎大宇內部稽核主管王秋煌卸任，由林泓伸新任。

◎臺鹽內部稽核主管王清森卸任，由莊美玉新任。

◎國產會計主管邱隋益卸任，由鄭麗燕新任。

◎尚志資產開發副董事長由余聯興新任。

◎光罩財務長由楊貽婷新任，營運長由黃郁斌新任。

◎南光公司治理主管由蔡文泳新任。

◎愛山林內部稽核主管由林佩君新任。

◎承啟發言人高樹榮卸任，由李凱莉新任。

◎春源公司治理主管洪士民卸任，由謝玉霞新任。

◎榮科會計主管賴文斌退休，由李苓芝新任，財務主管、公司治理主管賴文斌退休，由龔柏碩新任。

◎富宇公司治理主管鍾博全卸任，由陳玉如擔任。

◎正德公司治理主管由林勝鶴新任。

◎萬在內部稽核主管由楊靜如新任。

◎寶緯公司治理主管由李文豪新任。

◎精材發言人林中安卸任，由林恕敏新任。

◎長園科總經理張惇育卸任，由張惇杰新任。

◎杰力公司治理主管由陳倩姮新任。

◎台林公司治理主管由黃文慧新任。

◎精湛稽核主管由呂靜怡新任，公司治理主管由徐世恩新任。

◎皇田公司治理主管由許竹如新任。

◎弘煜科資訊安全長由謝昆益新任。

◎益得財務主管、會計主管楊千瑤卸任，由周家瑋新任。

◎東洋內部稽核主管高榮良卸任，由蔣永民新任。

◎鑫傳內部稽核主管由林逸華新任。

◎優燈內部稽核主管王詩萱辭職。

◎穩得研發主管由劉驊賢新任。

◎祺驊內部稽核主管許秀菊辭職。

◎新零售資訊安全長及發言人由吳浩銘新任。

◎櫻花會計主管姜正華卸任，由詹秀琪新任。

◎千興財務主管、會計主管由黃靜雯新任，內部稽核主管由吳淑慧新任。

◎智基資訊安全長由宋彩蓮新任。

◎美強光發言人鍾逸瑾卸任，由葉柏良新任。

◎華祺公司治理主管由萬又相新任。

◎燁輝資訊安全長由黃俊凱新任。

◎統懋公司治理主管由何坤發新任。

◎幃翔公司治理主管由張素如新任。

◎華電網財務長陳國章卸任，由王斐秋新任。

◎永利聯合董事長王建翔卸任，由王進凱新任。

◎廈門廈暉橡膠金屬工業總經理許秀華卸任，由許雅婷新任。

◎翔名執行副總經理由陳基川新任。

◎昆山睿平總經理周百泉卸任，由林勇志新任。

◎擎邦會計主管由許錦碧新任。

◎新纖資訊安全長由羅榮森新任。

◎中纖資訊安全長由吳宏揚新任。

◎明達醫內部稽核主管由徐秀蓉新任。

◎拍付國際資訊董事長由詹宏志新任。

◎精英執行長由鍾依文新任。

◎杏國公司治理主管由梁家豪新任。

◎世坤發言人林杰縈卸任，由陳俊成新任。

◎福裕財務主管、會計主管張順福卸任，由裴于雯新任，發言人張明倫卸任，由陳文偉新任。

◎廣寰科總經理王忠傑卸任，由黃智宏新任。

◎惠光內部稽核主管林子雯卸任，由鄭文興新任。

◎揚博內部稽核主管由吳昱儒新任。

◎永昕公司治理主管由孫德珠新任。

◎佳穎公司治理主管由陳樹根新任。

◎志豐內部稽核主管由張琄琄新任。

◎旺玖總經理馬繼芳卸任，由張景棠新任。

◎臺慶科發言人謝明良卸任，由曾志銘新任，公司治理主管由何惠玉新任。

◎杏輝公司治理主管由樓怡美新任。

◎大塚內部稽核主管由黃政國新任。

◎元晶會計主管張儷齡辭職，由陳泰安新任。

◎安馳發言人及財務主管徐敏芳卸任，由林志峰新任。

◎精拓科發言人陳神寶卸任，由陳贈文新任。

◎嘉鋼總經理曹恆健卸任，由陳龍芳新任。

◎鑫龍騰公司治理主管由蔡佳倫新任。

◎聚隆公司治理主管由張美紅新任。

◎志聖公司治理主管由張瓊瑤新任。

◎全友董事長許正勳卸任，由吳金來新任，研發主管吳金來卸任，由余國暉新任。

◎永純公司治理主管由林怡伶新任。

◎新門公司治理主管由陳雪蘋新任。

◎南亞內部稽核主管彭福榮卸任，由王泳森新任。

◎瑪居禮電波工業副總經理由顏志源新任，會計主管許沛然卸任，由許淑玲新任。

◎六角內部稽核主管戴如君卸任，由游馥華新任。

◎可成公司治理主管由李紅瑩新任。

◎和勤內部稽核主管許薽心辭職。

◎國精化副總經理由郭宏吉新任。

◎所羅門公司治理主管由朱淑娥新任。

◎互盛電公司治理主管由馬志賢新任。

◎南緯發言人姚萬貴卸任，由吳健中新任。

◎晶宇發言人李義祥卸任，由紀文勝新任，財務暨會計主管李義祥卸任，由呂維哲新任。

◎全域董事長譚鴻翔卸任，由鄒景文新任，財務主管、會計主管、公司治理主管暨發言人林仕群辭職，由高維宏新任。

◎詩肯公司治理主管由何山壯新任。

◎智冠資訊安全長由王俊博新任。

◎國泰資訊安全長由廖俐棋新任。

◎亞泥資訊安全長由李集發新任，公司治理主管及發言人周維崑卸任，由王照宇新任。

◎環泥資訊安全長由張培德新任。

◎瑞祺電通公司治理主管由黃慧青新任。

◎遠東新資訊安全長由蔡敏雄新任。

◎巨庭發言人帥澤安卸任，由陳志濱新任。

◎華通會計主管吳義孟退休，由方瓊瑩新任。

◎官田鋼內部稽核主管吳芳諭卸任，由莊岳龍新任。

◎浪凡董事長邱建誠辭職，發言人邱建誠辭職，由王冠中新任，內部稽核主管高維宏辭職。

二、金融機構

◎第一產物保險總經理呂秋敏退休，由陳信坤新任。

◎國泰期貨總經理由黃凱琳新任。

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