工商人事異動站 11月26日至12月2日

一、工商企業

◎誠研內部稽核主管林欣潔卸任，由陳穎弘新任。

◎伸興總經理蔡銘裕卸任，由劉棟樑新任。

◎立積營運管理主管由張宏碩新任。

◎寶島極內部稽核主管陳文彬辭職，由葉建宏新任，總經理及發言人胡榮哲卸任，張嘉顯新任，財務主管、會計主管王秀娟辭職。

◎懷藝精密科技稽核主管由吳思樺新任。

◎欣欣大眾市場發言人孫中強退休，由方星云暫代。

◎地心引力重要營運主管許慧真卸任。

◎九豪精密陶瓷研發主管吳穎昌辭職。

◎安美得內部稽核主管鄭淳璟辭職，由王惠萍暫代。

◎穎漢公司治理主管-黃國章新任。

◎帝聞內部稽核主管黃珍珍辭職，由林宛萱暫代。

◎鉅橡內部稽核主管高玉堂辭職，由李冠昕新任。

◎凌華總經理楊正義辭職，由劉鈞新任。

◎聯策科技技術長劉景寬辭職。

◎藥華醫藥公司治理主管莊秀娟辭職，由張雪玲新任。

◎嘉裕內部稽核主管陳心如卸任，由楊蕙毓暫代。

◎億杰科技內部稽核主管賴淑雲辭職。

◎時碩工業內部稽核主管王淑媛卸任，由高東玲新任。

◎和勤精機內部稽核主管陳志順卸任。

◎昆山揚明光學總經理曾丁山卸任，由黃耀賢新任。

◎太普高會計主管劉安芮辭職，由胡秀萍暫代。

◎陸海重要營運主管潘士安退休，由翁煒銔新任。

◎艾唯數碼辦公設備上海總經理郭祖訓辭職，由李光桓新任。

◎盟創科技研發主管林紹安卸任，由劉邦傑新任。

◎網家內部稽核主管-林建宏新任。

◎創意電子總經理陳超乾卸任，由戴尚義擔任。

◎順發電腦人資長-陳旭耀新任。

◎恆凱環球及旭騰投資財務主管劉嘉組卸任，由詹金和新任。

◎創業家內部稽核主管黃佩甯卸任，由蔡和洋新任。

二、金融機構

◎中國信託證券投資顧問董事長李文宏卸任，由謝明鑫新任。

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