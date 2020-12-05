工商人事異動站 11月27日至12月3日

一、工商企業

◎立錡科技財會主管王銘宏退休，由吳慧娟新任。

◎廷鑫興業發言人、財務主管、會計主管趙立玲卸任，由蔡坤宏暫代。

◎五福旅行社事業群總經理賴麗莉退休，由謝宏明新任。

◎矽品精密工業董事長林文伯辭職，由蔡祺文新任。

◎德宏工業財務暨會計主管兼發言人林淑鈴退休，由華龍驥新任。

◎錢櫃企業執行長連福財退休。

◎吉茂精密發言人李怡燕辭職，由許乃龍新任。

◎正道工業研發主管邱奕鑫辭職。

◎淳紳會計主管黃淑惠辭職，由秦禮明新任。

◎三地開發地產會計主管張有成辭職。

◎台睿生物科技董事長簡督憲辭職。

◎南璋董事長陳萬添辭職，由葉志瑞新任。

◎華勝汽車電子內部稽核主管吳宜龍辭職。

◎凱美電機全球行銷處總經理江謝慶盛退休。

◎華興電子工業行銷長謝文泓卸任。

◎台灣氣立財務主管、會計主管、發言人張立偉辭職。

◎五福事業群總經理林惠玉辭職，由謝宏明新任。

◎雄獅財務主管黃玄騰辭職。

◎寶得利國際財會主管暨發言人孫武仲離職，發言人由寧國輝新任。

◎創業家兄弟人資長由楊雅朱新任，業務長由丁沐恩新任。

◎路迦生醫稽核主管李律勤辭職。

◎凱羿國際集團董事長及總經理蔡謀燦卸任，由蔡謀賦新任。

◎志信國際總經理王勝雄退休。

◎兆勁科技內部稽核主管劉海棠卸任，由詹玉津新任。

◎新彰數位有線電視董事長陳啟鋒卸任，由吳健強新任。

◎福建聯德企業陳瑞德卸任，由陳茂堯新任。

◎安格科技發言人藍世旻卸任，由陳秉淳新任。

◎大同公司治理主管由陳明男新任。

◎星能電力董事長蕭勝任卸任。

◎森霸電力董事長薛人豪卸任。

◎北基國際副董事長及發言人李宗熹卸任，由何佳璟新任。

◎晶悅國際飯店營建事業處總經理由楊題銓新任。

◎恩得利工業總經理康榮寶卸任。

◎天鈺科技發言人陳柏蒼卸任，由陳志豪新任。

◎龍巖董事長劉偉龍卸任，由KELLY LEE新任。

◎總太地產開發副董事長由吳舜文新任，總經理由楊志鵬新任。

◎好玩家總經理呂柏宏卸任，由廖鈺琦新任。

二、金融機構

◎臺灣土地銀行公司治理主管由副總經理何英明兼任。

◎臺銀綜合保險經紀人董事長謝福燈卸任，由康蘩代理。

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