工商人事異動站 11月27日至12月3日
一、工商企業
◎立錡科技財會主管王銘宏退休，由吳慧娟新任。
◎廷鑫興業發言人、財務主管、會計主管趙立玲卸任，由蔡坤宏暫代。
◎五福旅行社事業群總經理賴麗莉退休，由謝宏明新任。
◎矽品精密工業董事長林文伯辭職，由蔡祺文新任。
◎德宏工業財務暨會計主管兼發言人林淑鈴退休，由華龍驥新任。
◎錢櫃企業執行長連福財退休。
◎吉茂精密發言人李怡燕辭職，由許乃龍新任。
◎正道工業研發主管邱奕鑫辭職。
◎淳紳會計主管黃淑惠辭職，由秦禮明新任。
◎三地開發地產會計主管張有成辭職。
◎台睿生物科技董事長簡督憲辭職。
◎南璋董事長陳萬添辭職，由葉志瑞新任。
◎華勝汽車電子內部稽核主管吳宜龍辭職。
◎凱美電機全球行銷處總經理江謝慶盛退休。
◎華興電子工業行銷長謝文泓卸任。
◎台灣氣立財務主管、會計主管、發言人張立偉辭職。
◎五福事業群總經理林惠玉辭職，由謝宏明新任。
◎雄獅財務主管黃玄騰辭職。
◎寶得利國際財會主管暨發言人孫武仲離職，發言人由寧國輝新任。
◎創業家兄弟人資長由楊雅朱新任，業務長由丁沐恩新任。
◎路迦生醫稽核主管李律勤辭職。
◎凱羿國際集團董事長及總經理蔡謀燦卸任，由蔡謀賦新任。
◎志信國際總經理王勝雄退休。
◎兆勁科技內部稽核主管劉海棠卸任，由詹玉津新任。
◎新彰數位有線電視董事長陳啟鋒卸任，由吳健強新任。
◎福建聯德企業陳瑞德卸任，由陳茂堯新任。
◎安格科技發言人藍世旻卸任，由陳秉淳新任。
◎大同公司治理主管由陳明男新任。
◎星能電力董事長蕭勝任卸任。
◎森霸電力董事長薛人豪卸任。
◎北基國際副董事長及發言人李宗熹卸任，由何佳璟新任。
◎晶悅國際飯店營建事業處總經理由楊題銓新任。
◎恩得利工業總經理康榮寶卸任。
◎天鈺科技發言人陳柏蒼卸任，由陳志豪新任。
◎龍巖董事長劉偉龍卸任，由KELLY LEE新任。
◎總太地產開發副董事長由吳舜文新任，總經理由楊志鵬新任。
◎好玩家總經理呂柏宏卸任，由廖鈺琦新任。
二、金融機構
◎臺灣土地銀行公司治理主管由副總經理何英明兼任。
◎臺銀綜合保險經紀人董事長謝福燈卸任，由康蘩代理。