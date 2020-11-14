工商人事異動站 11月6日至11月12日

一、工商企業

◎富鼎總經理鄧富吉卸任，由黃林鍾新任。

◎陽明總經理由杜書勤新任，策略長杜書勤卸任，由鄭正雄新任。

◎中視董事長邱佳瑜解任，由胡雪珠新任。

◎誠美材總經理何昭陽卸任，由羅來煌新任。

◎通嘉公司治理主管由黃雅卿新任，董事長由高育坤新任。

◎慕康總經理由沈國榮擔任。

◎景岳營運長由陳偉民新任，公司治理主管由葉天佑新任。

◎晉泰總經理由史守威新任。

◎菱光總經理蔡元豪卸任，由楊其昶代理。

◎劍湖山副董事長由陳鏡仁新任。

◎憶聲副總經理由王承慶新任。

◎安克董事長由李伊俐新任，副董事長李伊俐卸任，由李伊伶新任。

◎盛弘副董事長由許盛信新任。

◎華孚執行長由蔡豐賜新任。

◎千如總經理徐明恩卸任，由范良芳新任。

◎佳總副總經理由鄧俊毅新任，研發處主管由蕭明陽新任。

◎遊購總經理由趙姿婷新任。

◎燁輝總經理陳永賢卸任，由吳林茂新任，發言人由陳永賢擔任。

◎協禧總經理林昭雄退休，由劉明雄新任。

◎向榮生科董事長蔡嘉櫸卸任，由蔡意文新任。

◎馬光保健控股董事長黃章益辭職，由黃博聞新任。

◎昇達科執行長由陳淑敏新任。

◎中化生董事長王民寧辭職，由王謝怡貞新任。

◎和桐副總經理郭明智解任。

◎景傳董事長徐偉華解任。

◎宜進副總經理由張恆嘉及賴毓敏擔任，財務主管詹正田卸任，由賴毓敏新任。

◎淳安總經理秦國峰卸任，由許清文新任，人資長由羅華美新任。

◎春雨總經理林輝政卸任，由蔡東森新任，執行長由林輝政新任。

◎大樹董事長劉玉騰卸任，由鄭明龍新任。

◎震旦行公司治理主管由馬志賢新任。

◎元勝總經理蘇怡仁辭職。

◎士開董事長李昌霖辭職，由許玉山新任。

二、金融機構

◎臺灣中小企業銀行總稽核陳秋燕卸任，由欒家瑞新任。

◎國泰產險公司治理主管杜文德卸任，由許嘉元新任，會計主管杜文德卸任，由谷光財新任。

◎高雄銀總經理陳長義卸任，由徐翠梅新任，副總經理由張榮泰擔任。

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