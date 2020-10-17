工商人事異動站 10月9日至10月15日

一、工商企業

◎遠雄悅來大飯店發言人謝禕璠辭職，由劉惠美新任，財務暨會計主管謝禕璠辭職，由林淑媛代理。

◎香港艾華總經理黃子軒卸任，由陳碩璨新任。

◎東莞艾華電子總經理黃子軒卸任，由陳碩璨新任。

◎向榮生醫科技董事長蔡嘉櫸卸任，由蔡意文新任。

◎易發精機內部稽核主管由謝佩君新任。

◎鑫聖傳媒製作稽核主管由洪慧鈴新任。

◎世鎧精密內部稽核主管陳渝璇卸任，由謝中二新任。

◎西勝國際發言人黃宗偉卸任，由周呂熙龍新任。

◎東林科技會計主管李崇吉卸任，由林松均新任，代理總經理張晉嘉卸任，由戴偉衡新任。

◎合盈光電科技內部稽核主管王品勻離職。

◎和桐化學財務主管由李盈嚴新任，公司治理主管黃雯卿卸任，由鄭任斌新任，發言人黃雯卿卸任，由林惠燕新任。

◎磐儀科技業務協理陸榮宗辭職。

◎天蔥國際內部稽核主管由葉鳴遠新任。

◎錫安生技稽核主管曹仁豪辭職。

◎光群雷射科技法務長由周滄賢新任。

◎復盛應用科技研發主管張端揆卸任，由林啟明新任。

◎香港永大會計主管陳俊旭卸任，由王偉權新任。

◎天力離岸風電科技總經理由吳坤達董事長暫代。

◎聚碩科技會計主管許智惠辭職。

二、金融機構

◎宏遠證券董事長柳漢宗卸任，由姜克勤新任。

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