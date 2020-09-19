工商人事異動站 9月11日至9月17日

一、工商企業

◎千興不銹鋼內部稽核主管陳春華退休。

◎金革國際唱片董事長蔡文玲卸任，由陸康琪新任。

◎名軒開發重要營運主管陳秀惠退休。

◎捷必勝控股內部稽核主管李怡慧辭職。

◎橙的電子內部稽核主管蔡雅莉辭職。

◎晉泰科技董事長由吳小圓新任，總經理由吳紹賢新任。

◎常廣內部稽核主管徐鑫翔辭職，由張文益代理。

◎永彰機電總經理陳冠憲卸任，由顏明宏新任。

◎麗正國際科技電子事業部總經理劉德明卸任，由林瑞萍新任。

◎紅心辣椒娛樂科技內部稽核主管由馬鈞盈新任。

◎網路家庭國際資訊人資長副總由陳幸琦新任。

◎為升電裝工業財務主管劉婉華卸任，由李貴淙新任。

◎新潤興業發言人賴嘉鴻辭職，由蔣秀婷新任。

◎中租控股風險管理主管李榮燾退休，由劉振遠新任，資訊主管陳坤明卸任，由曾裕益新任。

◎華勝汽車電子總經理饒國財辭職。

◎光麗光電科技內部稽核主管劉栯傑辭職，由李嗣潔新任。

◎龍巖總經理劉偉龍卸任，由王群中新任。

◎大銀微系統發言人黃山溥卸任，由陳美燕新任。

◎漢翔航空工業副總經理陳益民退休，由莊秀美新任。

◎台灣高速鐵路營運資深副總經理陳強卸任，由史明嘉代理。

◎景岳生物科技總經理賴威光退休。

◎華懋科技內部稽核主管彭麗芬辭職，由姜承估新任。

◎應廣科技研發主管張榮麟卸任，由陳文濱新任。

◎海光企業內部稽核主管黃建忠辭職，由朱雅芝新任。

二、金融機構

◎高雄銀行董事長朱潤逢卸任，由董瑞斌新任。

◎新光人壽董事長吳東進卸任，由許澎新任，投資長袁宏隆卸任。

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