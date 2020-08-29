工商人事異動站 8月21日至8月27日

一、工商企業

◎星通資訊內部稽核主管由徐征新任。

◎濟南大自然新材料內部稽核主管林雅芬辭職，由洪敦仁新任。

◎嘉聯益科技內部稽核主管王文振辭職。

◎普惠醫工董事長許國基卸任，由葉錫宜新任。

◎太普高精密影像董事長由沈家達新任。

◎友訊科技發言人黃稟洲卸任，由陳宜新任。

◎德河海洋生技財務主管黃育斌辭職，由鄭可宸新任。

◎東林科技發言人及財務主管兼會計主管李崇吉解任，董事長顏德新卸任，由李懷原新任。

◎遊購科技財務暨會計主管由江文銓新任。

◎機光科技財務及會計主管林淑君辭職，財務主管由謝燕萍暫代，會計主管由黃巧含暫代。

◎懷特生技新藥董事長李成家辭職，由李伊俐新任。

◎維格餅家重要營運主管陳秀珠卸任，由何萬誠新任。

◎麗彤生醫科技重要營運主管鍾豐仁辭職。

◎永記造漆工業內部稽核主管林宗達退休，由周泓志代理。

◎華景電通董事長由陳榮華擔任。

◎優你康光學內部稽核主管梁淑菁辭職。

◎松果購物商務長由李偉嫚新任。

◎英屬開曼群島商納諾重要營運主管、研發主管潘時正卸任，由呂鴻圖新任。

二、金融機構

◎新光金融控股風控長林劭杰卸任。

◎群益期貨公司治理主管由陳啟豪新任。

◎元大人壽內部稽核主管張文一卸任，由蘇益良新任，風控長蘇益良卸任，由賴姬葦新任。

◎泰安產物保險總經理周文凱卸任，由郭鴻文代理。

◎元大儲蓄銀行菲律賓內部稽核主管Joelle Celline L. Reyes卸任，由Ma. Sheena Cana Danas新任。

◎德信綜合證券公司治理主管由莊國華新任。

◎臺灣金控及臺灣銀行法遵長由陳蕙萍陞任。

◎元大商業銀行總經理由卜繁聖新任。

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