工商人事異動站 8月14日至8月20日

一、工商企業

◎科風總經理張峰豪卸任，由楊淑艷新任，發言人陳青妙卸任，由張貴博新任，財務主管、會計主管陳青妙卸任。

◎正淩精密工業發言人陳瑞玲卸任，由劉偉豪新任。

◎遊購科技財務暨會計主管柯瑞鈴辭職。

◎懷藝精密科技財務、會計主管溫芮萍卸任，由陳士輝新任。

◎中華航空發言人劉朝洋卸任，由陳奕傑新任。

◎台灣醣聯生技醫藥內部稽核主管廖玉婷卸任，由袁儷慈新任。

◎聚泰董事長室特別助理由周紹華新任。

◎久昌科技財務暨會計主管張協源辭職。

◎台灣微創醫療器材研發主管陳皇綺卸任，由戴宏穎新任。

◎台揚科技會計主管莊璧華辭職，由季惠霖暫代。

◎飛宏科技財務主管、會計主管、公司治理主管及發言人黃河清辭職，公司治理主管由林洋宏新任。

◎安成生物科技董事長由吳怡君新任。

二、金融機構

◎玉山金融控股發言人黃男州卸任，由陳美滿新任。

◎玉山銀行發言人陳美滿卸任，由陳茂欽新任，法人金融事業處主管由林隆政新任。

◎國泰投顧法令遵循主管黃茂源卸任，由孫萱蔚新任，內部稽核主管孫萱蔚卸任，由許麗仙新任。

◎新光金融控股總經理由吳欣儒新任。

◎安泰商業銀行財務主管由鄭啟安新任。

◎華南永昌綜合證券總經理劉維寧卸任，由林長慶新任。

◎中國人壽保險總機構法令遵循主管陳芬貞卸任，由林一德新任。

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