工商人事異動站 7月10日至7月16日

一、工商企業

◎全新光電科技發言人紀筱玲卸任，職缺由蔣志青新任。

◎敬鵬常熟電子董事長黃維金卸任，職缺由曾劉玉枝新任。

◎友訊科技執行長由李中旺擔任。

◎聚紡內部稽核主管高志宏資遣。

◎東林科技董事長高明仁卸任，職缺由顏德新新任。

◎普惠醫工研發主管吳偉菘辭職。

◎亞果遊艇開發內部稽核主管尹生維卸任，職缺由李佳晏新任。

◎群豐科技發言人龔怡萍卸任，職缺由陳姿伶新任，稽核主管蔡玲君辭職。

◎上品綜合工業公司治理主管由劉彥志新任。

◎台灣晶技內部稽核主管江佩珊卸任，職缺由金芸希新任。

◎東友數碼科技會計主管張振成卸任，職缺由賴渙文新任。

◎國洋環境科技董事長梁家源卸任，職缺由洪雅滿新任。

◎申華化學工業總經理姜朝陽卸任，職缺由郭憲忠新任。

◎易發精機重要營運主管黃錦順卸任，職缺由劉國麟總經理兼任。

◎國鼎會計主管由周義堯新任，發言人及財務主管由李英宏新任。

◎和利投資董事長周德虔卸任，職缺由蘇亮新任。

◎勝昱科技總經理由林國瑞董事長兼任。

◎皇昌營造發言人陳瓊玲退休，職缺由劉昭龍新任。

◎天津羅昇企業董事長林志誠卸任，職缺由陳文德新任。

◎泰博科技發言人及會計主管劉吉郎退休。

◎昇佳電子財務主管林思妤卸任，職缺由李瓏新任。

◎台糖總經理管道一卸任，職缺由王國禧新任。

◎華建財務主管葉正雄退休。

◎亞洲物流董事長由張玉燕新任。

◎誠研內部稽核主管吳育倫辭職。

二、金融機構

◎新光金融控股發言人李紀珠卸任，職缺由徐順鋆新任。

◎新光人壽發言人李紀珠卸任，職缺由林漢維新任。

◎泰安產物保險總經理周文凱卸任，職缺由資深副總經理郭鴻文代理。

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