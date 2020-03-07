工商人事異動站 2月28日至3月5日

一、工商企業

◎力銘內部稽核主管由簡良坤新任。

◎盟創研發主管田慶明卸任，職缺由蔡志彥新任。

◎和桐發言人張文政辭職，職缺由林惠燕暫代，財務主管張文政辭職，職缺由謝國翠暫代。

◎同開董事長詹炯淵辭職，職缺由許偉良新任。

◎國巨財務主管及會計主管楊文翔卸任，職缺由張嵐菁新任。

◎環瑞醫集團總經理韋志聖辭職，職缺由李沛霖董事長暫代，執行長及發言人韋志聖辭職。

◎明達醫財務主管、會計主管由曾珅龍新任，內部稽核主管由楊恭洲新任。

◎集雅社發言人何政鋒卸任，職缺由李伯昌新任。

◎芝麻村總經理盛士剛卸任，職缺由方鈺婷新任。

◎王座總經理林子恒卸任，職缺由王耀輝新任。

◎膠原內部稽核主管張習傑卸任，職缺由楊堂茂新任。

◎東碩研發主管陳仕衡卸任，職缺由陳保名新任。

◎昱鼎能源科技開發內部稽核主管詹佳琳卸任，職缺由陳堯鴻新任，總經理施雲鵬辭職，職缺由趙慶和新任。

◎長亨研發主管李明興卸任，職缺由鍾一正新任。

◎裕鼎會計主管姚丹青卸任，職缺由范玉明新任。

◎中龍鋼鐵總經理及發言人由李昭祥新任。

◎振躍精密發言人高琬玲卸任，職缺由章振國新任。

◎十銓科技重要營運主管夏敏卸任。

◎長華台北分公司業務協理史耀東資遣。

◎本盟董事長翁明顯解任，職缺由郭俊惠新任。

二、金融機構

◎中國人壽保險董事長王銘陽卸任，職缺由郭瑜玲新任。

◎高雄銀行財務主管陳守仁卸任，職缺由黃怡仁新任。

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