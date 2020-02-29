工商人事異動站 2月21日至2月27日

一、工商企業

◎台灣大哥大法務長黃雅惠退職。

◎德微科技發言人黃美君卸任，由 邱桂堂新任。

◎州巧科技發言人李樹宗卸任，職缺由李逸淑新任。

◎清淨海生技總經理由林世隆新任，會計主管及發言人林芳如辭職。

◎群豐科技董事長王龍化卸任，職缺由徐常基新任，總經理洪端佑卸任，職缺由徐常基新任。

◎大立光電公司治理主管由黃印嘉新任。

◎怡華實業會計主管林麗娟卸任，職缺由王瑞錦新任。

◎東捷科技自動化事業群總經理由李孟霖擔任，雷射事業群總經理由李武釗擔任。

◎智邦科技研發主管Mr.Michael B. Lane卸任，職缺由李寬澤新任。

◎融程電訊總經理呂谷清卸任，職缺由林筠卿新任，營運長林筠卿卸任。

◎加捷生醫董事長林峻樟卸任，職缺由李文祥新任。

◎長聖國際生技研發主管蕭秀玲卸任，職缺由徐偉成新任。

◎北極星藥業集團董事長連華榮卸任，職缺由陳鴻文新任。

◎中釉陶瓷事業群營運長由高進昇新任。

◎盛達發言人簡家禾辭職，職缺由陳弘政新任。

◎華新科營運長由張瑞宗新任。

◎寬宏藝術治理主管由汪聖柏新任。

◎艾訊總經理楊裕德解任，職缺由黃瑞南新任，策略長由楊裕德新任。

◎台開總經理羅濟淇卸任，職缺由董事長邱復生暫兼。

二、金融機構

◎開發金總經理王銘陽退休，職缺由許道義新任。

◎合作金庫金融控股及合作金庫商業銀行法遵長陳寬祺退休，職缺由甘展偉新任。

◎兆豐票券金融總經理林基福卸任，職缺由廖美祝新任。

◎南山人壽總經理許妙靜退休，職缺由范文偉資深副總經理代理。

◎華票總經理簡志明退休，職缺由魏政祥新任。

◎彰化商業銀行會計主管林彩鳳退休，職缺由邱福進新任。

◎元大金資訊長陳秀美辭職。

◎元大證券發言人劉明郎卸任，職缺由許文青新任。

◎合作金庫證券投資信託發言人甘展偉卸任，職缺由黃慧文新任。

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