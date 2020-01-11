工商人事異動站 1月3日至1月9日

一、工商企業

◎東台精機副總經理由黃英俊、邱鳳輝、陳育斌擔任。

◎聚隆纖維研發主管黃坤山退休。

◎瑞儀光電運籌暨製造中心總經理王本然卸任，職缺由田俊得新任。

◎和進電子副董事長由張源政新任。

◎TMB USA董事長陳良博退休，職缺由張念原新任。

◎宏大財務主管許秀賢辭職，職缺由陳明宗新任。

◎綠電資源開發總經理隋學光卸任，職缺由莊淑珍新任。

◎榮剛內部稽核主管陸昌善卸任，職缺由宮儷娟新任。

◎雙鴻公司治理主管由林芳伶新任。

◎長興中國投資總經理謝錦坤卸任，職缺由毛惠寬新任。

◎尚茂發言人暨財務主管朱家伸辭職，職缺由胡志強及呂惠珍新任。

◎華榮研發主管陳仙蔭退休。

◎和成總經理陳振乾卸任，職缺由陳世傑新任。

◎聚積董事長兼任執行長由楊立昌擔任。

◎尼克森微電子發言人張玲妮卸任，職缺由李貴淙新任。

◎飛捷科技總經理劉久超卸任，職缺由卓君弘新任，副董事長由劉久超新任。

◎亞洲航空發言人高金蘭卸任，職缺由趙晉賢新任。

◎亞洲教育平台董事長史勇信卸任，職缺由吳明錦新任。

◎奕智博發言人暨財務主管、會計主管李家裕辭職。

◎光聖內部稽核主管陳來恩退休。

◎台灣水泥副董事長辜公怡辭任。

二、金融機構

◎華南產物保險董事長吳崇權退休，職缺由凃志佶新任，總經理凃志佶卸任，職缺由陳文智新任。

◎玉山金融控股內部稽核主管黃志光退休，職缺由林耀斌新任。

◎安泰商業銀行發言人、公司治理主管由張人偉新任。

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