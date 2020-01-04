工商人事異動站 12月27日至1月2日

一、工商企業

◎羅麗芬內部稽核主管吳婷婷卸任，職缺由李憶舒新任。

◎益得研發主管彭成毅卸任，職缺由趙彥欽新任。

◎胡連發言人趙菁山卸任，職缺由高士翔新任；財務主管鄭雅菁卸任，職缺由李素美新任。

◎志嘉發言人顏淑芬卸任，職缺由洪建豪新任。

◎帝聞研發主管由白玉麒擔任；內部稽核主管林宛萱卸任，職缺由黃珍珍新任。

◎弘凱財務長林政寬卸任，職缺由邱百毅新任；發言人林政寬卸任，職缺由吳志明新任。

◎清淨海發言人、會計主管由林芳如新任；內部稽核主管由張雅雯新任。

◎竹陞財務主管暨會計主管由洪駿新任。

◎昭輝董事長由林昊辰新任。

◎長泓研發主管由柯皓群擔任。

◎中鋼工程部門副總經理郭新進退休，職缺由陳宗德新任；技術部門副總經理蔡松釗退休，職缺由黃議興新任。

◎冠德總經理馬志綱卸任，職缺由洪錦欽新任；財務主管何進福退休，職缺由張淑蓮新任。

◎長興行政管理長由朱瑞欣新任。

◎智原內部稽核主管邱碧慧卸任，職缺由黃婉婷暫代。

◎建祥國際內部稽核主管賴怡頻辭職，職缺由曾麗玉新任。

◎中鴻總經理李聰昌退休，職缺由吳冠青新任。

◎南染副總經理羅德榮辭職。

◎艾美特開曼國際副總經理曾巖閔卸任。

◎高力策略長史文退休。

◎弘塑發言人石本立卸任，職缺由黃富源新任。

◎智泰總經理及發言人黃信維辭職，職缺分別由許智欽及李元泰新任。

◎懷藝董事長謝財亮卸任，職缺由童義興新任；總經理謝財亮辭任，職缺由洪聖壹擔任。

◎元翎研發主管林佳榮卸任。

◎燦星旅總經理王獻志解任。

◎宇隆總經理陳國政退休，職缺由劉俊昌新任。

◎美達科技副總經理邵基明退休。

◎遠雄來行銷業務部主管白清芬卸任，職缺由蕭皓茹新任；內部稽核主管周士玉卸任，職缺由蔣淑珍新任。

◎大宇資研發主管張孝全卸任。

◎大魯閣財務主管、會計主管張碧真卸任，職缺由葉能律新任；內部稽核主管游慧芬卸任，職缺由周昆伯新任。

◎華星光副總經理王玉豪退休。

◎龍邦會計主管林永紳卸任，職缺由尤万豪新任。

◎巧新營運長由劉厚鈞新任。

◎博磊技術長由王政偉新任，業務處副總經理由李玉麟新任。

◎譜瑞資深全球銷售副總經理Stephen M. Donovan退休。

◎天仁發言人莊遠明卸任，職缺由陳中智新任。

◎崧騰內部稽核主管由程碧霞新任。

◎雃博發言人李永川卸任，職缺由陳恆偉新任。

◎遠東新研發主管吳汝瑜退休。

二、金融機構

◎第一產物保險發言人林仲修卸任，職缺由胡全緯新任。

◎華南金公司治理主管徐千婷辭職，職缺由呂金火新任；財務及會計主管呂金火卸任，職缺由張炳輝新任。

◎富邦投信董事長胡德興辭職，職缺由史綱新任；發言人胡德興卸任，職缺由史綱擔任。

◎富邦綜合證券董事長史綱辭職，職缺由韓蔚廷新任。

◎安泰銀發言人、公司治理主管徐世偉辭職。

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