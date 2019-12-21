工商人事異動站 12月13日至12月19日

一、工商企業

◎麗嬰房發言人陳麗安辭職，職缺由張育韶新任，財務主管陳麗安辭職，職缺由呂玉珍暫代。

◎無錫倉佑汽車配件總經理王互灼卸任，職缺由江淑貞新任。

◎燦坤實業董事長由陳彥君新任。

◎元太科技工業內部稽核主管余慧均辭職。

◎進泰電子科技副總經理陳重光辭職。

◎康樂會計主管陳莉萍卸任，職缺由張文蒨新任，財務主管羅唯卸任，職缺由張文蒨新任。

◎網石棒辣椒董事長由李承元新任。

◎太景醫藥研發控股會計主管呂理堅卸任，職缺由高銘聰新任。

◎加高電子副總經理許瑞和退休。

◎茂迪財務主管及發言人陳建志卸任，職缺由王丁召新任。

◎合邦總經理楊介一卸任，職缺由林逸洲新任。

◎聯昌總經理及發言人林春連卸任，職缺由邱耀德新任。

◎菱光總經理邱耀德卸任，職缺由蔡元豪新任。

◎凱鈺董事長彭孟瑤卸任，職缺由胡炳昆新任。

◎大塚內部稽核主管由蔡宗甫新任。

◎威健生技內部稽核主管陳世鳳請辭，職缺由楊茵茵新任。

◎寶一業務處主管由林聖傑新任。

◎美時品質管理副總經理由陳榮新新任。

◎日電貿會計主管黃雅玲卸任，職缺由侯錦華暫代。

◎和運國際租賃執行副總經理由許志光新任，副總經理由晏暐昇新任。

◎法德藥策略長莊慧芬卸任，職缺由翟星玫暫代。

◎久舜董事長朱武宏卸任，職缺由林世貞新任。

◎新麗財務主管陳聰男退休，職缺由施中南新任。

◎燦星網董事長由陳彥君新任。

◎中華發言人錢經武卸任，職缺由黃振昌新任，財務及會計主管戴美珠卸任，職缺由廖純靖新任。

◎台灣高鐵財務主管鈕心惟退休，職缺由王惟仁新任。

◎亞獅康內部稽核主管由周凱強新任。

◎福永生物科技會計主管卓振輝卸任，職缺由黃志泰新任。

◎萊鎂醫研發主管余東銘卸任，職缺由謝宗閔新任。

◎鑫創內部稽核主管由李秀惠新任。

◎鈞興策略長由吳錦榮新任。

二、金融機構

◎國票金融控股會計主管郭惠玉卸任，職缺由林信鴻新任。

◎台新銀行個人金融事業總處執行長尚瑞強卸任，職缺由周偉萱新任。

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