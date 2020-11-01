最完美的龐德 史恩康納萊人生謝幕

英國老牌男星史恩康納萊（Sean Connery）10月31日傳出逝世消息，享耆壽90歲。史恩自1962年主演第一部龐德電影《第七號情報員》後，英國祕密情報員的經典形象風靡全球，續集接連開拍，共主演7部007電影，奠定影史屹立不搖的地位，並曾獲頒奧斯卡最佳男配角、金球獎及英國電影學院獎等獎項。

曾2度結婚的史恩8月底才過完90歲大壽，兒子傑森康納萊（Jason Connery）向BBC透露，史恩在退休後定居的巴哈馬首都拿騷度過生命最後一刻，最終在睡夢中安詳離世，但並未透露死因。傑森沉痛表示，父親去世的整晚，周圍有許多家人隨侍在側，「即使我父親生病了一陣子，不過我們家人們都努力消化理解這件突如其來的大事。對於所有認識和愛我父親的人來說，這是悲傷的一天；作為演員，對於全世界喜愛他的影迷來說，這是悲傷的損失。」

演出過7部007電影的史恩康納萊，時至今日仍被影迷公認是最完美的龐德。圖／美聯社資料照 演出近百部作品 出道距今逾一甲子的史恩演出過近百部作品，1930年8月25日出生在英國蘇格蘭的平凡家庭，清貧家境使他13歲就輟學在外討生活。1950年代開始，史恩開始在劇場和電影圈打滾，直到2位好萊塢製片為新一部間諜電影尋角時，大膽啟用當時還默默無聞的史恩康納萊擔任主角「詹姆斯龐德」，當時他不過是個初出茅廬的新生代演員，但在《第七號情報員》上映後，史恩就成為全球家喻戶曉的性感巨星。 曾2度辭演007 他共演出過7部龐德電影，包括因版權爭議下產生的1983年非官方電影《巡弋飛彈》，期間史恩曾2度求去，但都被加碼的片酬吸引回去，不過當他正式與龐德分道揚鑣後，史恩成功地轉型為戲路寬廣的演員，後續推出《聖戰奇兵》、《獵殺紅色十月》、《薔薇的記號》、《絕地任務》、《鐵面無私》等片，扭轉刻板印象，更憑後者拿下首座奧斯卡小金人獎座。 史恩在拍攝2003年的漫畫改編電影《天降奇兵》時，據傳因多次與導演發生激烈爭吵，讓他索性宣布退休，從此再也沒演出過任何一部電影，當導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）2007年邀他演出《印第安那瓊斯》系列續集時，史恩婉拒的原因是：「退休實在是太好玩了。」 (中國時報 江珮瑜)

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