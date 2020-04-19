美光執行長麥羅特拉 積極防疫 危機處理搶先一步

今年1月中，亞洲爆發新冠肺炎疫情而歐美仍未感到威脅之際，美光執行長麥羅特拉（Sanjay Mehrotra）已為亞洲區員工提供防護措施，搶先一步預防危機，把疫情對美光生產線的影響程度減至最低，從而受惠於居家工作帶動的記憶晶片需求，讓他對前景仍能保持樂觀。

由於美光在中國設有封裝測試生產線，三個月來透過調整生產作業流程來讓生產線保持運作，以降低疫情造成的損失。

隨著歐美疫情愈來愈嚴重，從政府到企業開始讓人員透過網路居家工作，令儲存數據的記憶晶片需求大增。美光能維持其產品供應來滿足市場需要的主因，跟麥羅特拉在疫情爆發之初即預先做防疫準備有莫大關係。

麥羅特拉強調，美光就是在自己可因應的範圍內搶先做好防疫工作。早在1月23日就為美光在亞洲區許多廠房的工作人員提供防護設備，並開始為員工測量體溫。

在疫情持續擴散之下，美光部份設施運作在2月初被迫中止，為應付這局面，麥羅特拉把美光的亞洲廠人員編排出具備相同技術能力的紅隊和藍隊，在廠區內分開工作。

若某一隊出現人員病例，另一隊就派出人員來支撐，儘量減少停工時間和抑制疫情散播。

為避免互相感染，紅、藍兩隊人員被分配到廠房的不同進出口、分開用餐時段、安排不同接送專車進出廠區。

不少員工被安排居家工作，以減少廠房內的人員數量，並設立遙控中心來支援廠房內的作業，即使有人病倒，晶片設施仍能如常運作。麥羅特拉為此指派人在新加坡的全球營運部副總裁巴哈提亞（Manish Bhatia）監督這個遙控系統。

除了自家生產線外，麥羅特拉也在1月底開始調查供應鏈可能出現中斷的問題，因此他開始儲存矽晶圓和製造晶片所需的化學劑。就算出現原物料運輸困難時，美光仍能繼續生產記憶晶片。

麥羅特拉的應對策略在3月18日受到考驗。當時馬來西亞政府因疫情關係而限制民眾活動，又下令非必要性商業停止營運，這立即影響美光在當地的封裝測試設施運作。

美光等多家電子製造商遊說馬國官員把必要性商業活動分類，強調記憶晶片與數據儲存設備可讓數以百萬計民眾居家工作來阻止疫情擴散。

美光向馬國官員指出，其紅、藍隊分開作業方式能安全地製造晶片。最終馬國同意並批准美光等多家電子商有限度恢復營運。在美國大部地區實施嚴格封閉措施之際，美光也以同樣方式去爭取其在當地的生產線正常營運。

麥羅特拉強調，疫情下的各種情況都是美光管理團隊的挑戰，即使已預先做好準備，但最終仍然要自己繼續尋找因應對策。

儘管美國許多地方政府仍允許晶片業繼續營運，讓業界仍未面對大規模運作中斷的窘境，但美光在包括維吉尼亞州和猶他州等多個地區的重要晶片廠，採用其在亞洲實施的防疫措施。

疫情讓居家工作人數大增，供支援雲端運算服務的大型數據中心使用的記憶晶片需求持續增加，而智慧型手機使用的記憶晶片銷售卻走跌。美光為因應市場需求轉變而調整產品生產，讓其迄2月27日止的第2季度營收得以優於市場預期。

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