股神最重要的決定：沒有她就沒有現在的我

人的一生中最重要的決定是什麼呢？是投資理財還是職業生涯呢？「股神」巴菲特認為，跟這些都無關，而是你決定和誰廝守一輩子。

CNBC報導，2017年HBO紀錄片《成為巴菲特》中，這名傳奇投資人說過：「生命中最重要的決定就是和誰結婚。」巴菲特表示，「我的人生中有兩個重要時刻，一個是剛出生，另一個則是遇到了蘇珊，如果沒有遇到她，就沒有現在的我」。巴菲特第一任妻子蘇珊於2004年去世。

巴菲特2017年在哥倫比亞大學與比爾蓋茲的對話中也提到，「你要和希望成為的那種人在一起，才會朝那個方向前進，在這方面，我認為最重要的人就是你的另一半」。他曾在2009年波克夏海瑟威年會上說過，「找到適合的人結婚，會讓你的生活更美好，並改變你的願望和各種事情」。

報導指出，研究肯定了另一半將影響你的成就，卡內基梅隆大學心理學家研究指出，有個支持自己的配偶，成功機會更大。聖路易華盛頓大學的研究則顯示，有個盡責的配偶，可能讓你年收入多4000美元（約新台幣12萬元），並增加升職機會。

（中時電子報 徐慈薇）

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