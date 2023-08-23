世芯-KY、智邦 高價股認購熱

台股高價股行情熱鬧滾滾，世芯-KY（3661）登高一呼成為股王後，進一步點燃市場熱情。中信投顧看好，世芯-KY明年成長動能明確，給予「買進」投資評等，同步看好智邦（2345）人工智慧（AI）長線發展可期，評價仍有上調空間，維持「增加持股」投資評等。

世芯-KY於18日舉行法說會後，股價連續兩個交易日攻上漲停，23日狹幅震盪、收2,390元，穩居股王寶座。

中信投顧指出，展望2024年，世芯-KY的北美大客戶需求由原預估年減轉為年增，且另有多個量大應用專案進入量產，毛利率將優於目前量產水準。車用方面，世芯-KY陸續贏得陸、美車廠L2～L4 ADAS ASIC設計案，該類設計案需時雖長，但對委託設計（NRE）營收貢獻顯著，預期2025年車用業務成為另一成長動能。

智邦智慧網卡（SmartNIC）產品第二季起受到客戶新品研發拉貨放緩，目前仍處於新舊產品交替期，預期網路應用設備需求疲弱，短期內不利智邦營運表現，惟其7月營收75.1億元，仍創歷史次高，中信投顧認為，智邦400G交換器產品需求維持強勁，抵銷SmartNIC短期逆風，且下半年進入傳統旺季，SmartNIC新品有望在第四季貢獻營收，800G交換器產品亦有望在第四季開始小量出貨觀。