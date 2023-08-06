義隆、矽創營運好轉 買盤卡位

台股近期陷入震盪整理格局，法人認為，目前正值上市櫃7月營收及第二季財報公布期間，資金回歸基本面看待，短線可聚焦義隆（2458）、矽創（8016）等，營運可望走出谷底，拉貨動能回升的個股，可望吸引多方買盤卡位。

義隆第二季營收季增26％，EPS 1.74元，優於市場預期，主要受惠近期急單占營收比重逾兩成，主要集中在6月底前交貨，並協助公司加速去化庫存，第二季毛利比第一季好，存貨跌價損失低。針對下半年表現，公司第三季目前已有明顯在手訂單，法人預估，第三季急單比例若與第二季相同，整體業績表現有望更勝第二季。

矽創受惠中低階手機DDI用量持續提升，工控、車用需求穩定成長，預料第三季起營收可望恢復年增，加上積極成本優化，有助獲利提升。另從籌碼面分析，矽創8月以來獲外資、投信買盤積極卡位，4日股價上漲1.74％，收234元，穩步邁向填息。

其中，由於車用儀表板電子化、螢幕規格升級與中控面板尺寸持續放大，帶動車用驅動IC用量明顯倍增，以歐系客戶需求最為強勁，歐系車廠今年在車用螢幕規格開始從過往6吋提升至7吋以上大小，使面板驅動IC規格及數量皆同步看增，矽創在車用面板驅動I年接單表現將可望逐季看增。