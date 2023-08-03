前景俏 富邦媒、啓碁權證夯

台股2日掃到颱風尾，信評機構惠譽1日降評美國長期外幣債務評級，引發亞股全面下挫，先前漲多的熱門股多出現大幅拉回，此時營運基本面強勁或即將好轉的個股，法人看好相對具安定度，中信投顧最新升評富邦媒（8454），預期下半年營運將逐步轉佳，另持續看好啟碁（6285）前景。

富邦媒第二季營收262.1億元、年增4.3％，低於市場預期，中信投顧指出，富邦媒公司表示，主要受總體環境及消費支出轉往旅遊餐飲等休閒活動影響。

不過，momo第二季的月訪客、有購會員與交易訂單數量分別年增2％～5％，且momo卡發卡量持續增加，聯名卡的銷售占比也提升至34％，顯示富邦媒在B2C電商仍保有領導地位。展望下半年，營收增幅將優於上半年，但因行銷費用等支出，營業利益率將較低；中信投顧正向看待富邦媒營運將逐步轉佳，且國內電商市場將持續溫和成長，升評至「增加持股」，推測合理股價673元。

啟碁的營運狀況相對較佳，第二季營收266.3億元，季增5.4％、年增32％，創歷史次高，略優於中信投顧預期。雖處於產業淡季但表現依舊亮眼，毛利率12.1％，回到正常水準，每股稅後純益（EPS）為2.28元，優於市場預期。

啟碁產品線多元，涵蓋網通、車用、低軌衛星，且產業發展趨勢皆正向，題材面有利股價表現。美國於6月26日宣布正式實行計畫，網路基礎建設補助將正式撥款，提供廠商基礎建設補助，預期將帶動用戶端Cable／PON／FWA等網路設備需求。