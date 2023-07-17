旺季到 晶碩大學光權證點金

眼球概念股股價經過一波修正，復甦機會再現，元富投顧看好晶碩（6491）將進入雙11拉貨旺季，升評「買進」，推測合理股價474元；永豐投顧則青睞大學光（3218），認為第三季進入暑期旺季，預期營收及獲利將再戰新高，推測合理股價460元。

元富投顧指出，大陸市場上半年占晶碩營運約41％，其中，自有品牌約占15％～20％，代工占80％～85％，晶碩自有品牌以線上銷售為主，代工主要為大陸本土大型網路品牌客戶；大陸客戶正常庫存為二個月，目前客戶庫存為2.5～3.5個月，庫存去化近尾聲，且將進入雙11旺季，公司預期客戶第三季將開始備貨。

晶碩矽水膠（雙周拋、月拋）隱形眼鏡2021年上半年取得歐盟許可證，客戶為歐洲通路之自有品牌，2021年第三季開始出貨，日本從2022年第二季開始出貨，晶碩2022年矽水膠占比約5％，2023年上升至7％，矽水膠（日拋）2023年底歐洲、日本、美國、台灣、大陸將陸續取證，2024年矽水膠占比將超過10％，晶碩矽水膠價格比水膠多3成，毛利率約60％，亦高於水膠毛利率的約45％～50％。

大學光第二季營收9.99億元，季減2.8％、年增26.6％，淡季不淡，且表現優於預期，永豐投顧指出，主因台灣地區新擴店址，以及SMILE PRO新機台持續帶動屈光手術看診人潮所致。

由於暑期為雷射手術旺季，且近期門診預約狀況佳，加上9月為開學後學生眼科檢查與治療高峰，投顧研究機構估計，大學光第三季營收將再走高至12.5億元，季增25.1％、年增37.2％，每股稅後純益（EPS）為4.08元，單季營收、獲利表現再挑戰歷史新高。

永豐投顧指出，整體而言，台灣眼科治療市場還有極大拓展空間，加上大學光近年既有店擴充營運成效佳，下半年在展店上仍維持兩家店面翻新及中南部再增一至二家新眼科診所之規畫。