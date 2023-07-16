大立光、貿聯-KY 法人力挺

人工智慧（AI）紅透半邊天後，電子非AI股升評趨勢開始浮現，積極啟動落後補漲。中信投顧指出，大立光（3008）第三季傳統營運旺季效應可期，潛望式鏡頭將開始放量，升評「增加持股」、推測合理股價2,750元；凱基投顧則點名，貿聯-KY（3665）新成長引擎光芒掩蓋近期財報利空，升評「買進」。

展望第三季，隨著時序進入傳統營運旺季，大立光釋出的7月拉貨動能將優於6月、8月又將優於7月訊息，但也提出智慧機客戶展望態度悲觀，雖然客戶採用高階鏡頭意願增加，但目前出貨量不大。中信投顧解讀，下半年雖有旺季效應可期，然大立光對於成長動能仍維持相對保守態度，高階鏡頭能否帶動產品組合轉佳與毛利率止跌回升，仍取決於智慧機市場的銷售狀況，尤其是市場對高階機種的接受度能否提升。

整體而言，隨蘋果iPhone 15高階機種將正式採用潛望式鏡頭，中信投顧看好，2024年搭載的機款預期將進一步增加，非蘋陣營也將擴大採用，高階鏡頭規格升級趨勢展望正向，有助於大立光的毛利率止跌回升，並帶動2024年的獲利重回成長軌道之上。

中信投顧認為，以往在專利與技術上的競爭優勢將再度顯現，有利於後續的評價持續回升，因而將大立光投資評等調升至「增加持股」，以反映營運可望脫離谷底，以及競爭力將重返榮耀等結構性的利多。

貿聯-KY受惠伺服器、資料中心產品需求攀升，凱基投顧指出，貿聯-KY一方面擴大出貨主動式電纜（AEC）給雲端服務供應商（CSP）大客戶，另一方面，斬獲多項用於AI伺服器與超級電腦的電纜與連接器產品訂單及客戶。

凱基投顧預估，上述新專案在伺服器市場復甦之加持下，將激勵明年高效能運算（HPC）營收成長23％，占2024年預估營收11％。此外，電器線束（EA）營收連續五季萎縮後，已重拾動能，且貿聯-KY預估新熱泵客戶及現有客戶之新專案設計將為明年復甦鋪路。