台光電、中磊營運向上 權證放閃

台股多頭氣盛，指數蓄勢挑戰前波高點，隨著上市櫃半年報陸續揭露，預料買盤將回歸基本面看待。投資專家建議，短線可留意台光電（2383）、中磊（5388）等營運展望正向的個股，可望持續吸納回補資金進駐。

台光電接獲AI伺服器急單，營收比重可望在年底時擴大到雙位數，隨著大客戶積極投資AI伺服器，未來毛利率與獲利有望提升，加上蘋果新機出貨，下半年營運將逐季增溫。

本土大型投顧分析，PCB產業第二季最大亮點為AI伺服器，台光電市占率估達6成～7成，第二季AI伺服器占整體營收比重約在5％之內，僅為AI產業開端，預期後續將進入上修循環。因AI伺服器所用材料等級較高，預估對受惠廠商營收、毛利率帶來顯著貢獻。

中磊6月營收51.4億元、月增2.4％、年減10.2％，第二季營收為56.7億元，較今年首季小增0.1％、年增2.96％。針對下半年營運，法人分析，目前雖處產業旺季，惟因短線仍持續受到庫存調整影響，預料部分訂單遞延至第四季，預計第三季營收表現將較第二季微幅成長，第四季因訂單遞延，將有顯著回升，全年呈現逐季向上態勢。

值得一提的是，美國網路基礎建設補助424.5億元將正式撥款，提供廠商基礎建設補助，預期將帶動用戶端Cable/PON/FWA等網路設備需求。本次補助目標在2030年前使美國家庭網路速度達到標準，若分攤七年每年約60億美元，以美國三大電信商龍頭2022年資本支出567億美元來看，相當於對基礎建設支出提升10.6％。

而中磊美國營收占比約6成，已打入美國電信龍頭，搭上此波用戶端設備需求提升，且由於美國乾淨網路政策，使得中系廠商無法供貨，預料中磊將成為主要受惠廠商之一。