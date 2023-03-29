券商期盼權證避險降稅 立院決議擇期再審

「證交稅條例」修正草案擇期再審，立法院財政委員會29日排審攸關權證避險降稅的證交稅條例修正草案，朝野立委具共識，但因今日臨時提案較多，會中決議擇期再審。

立院財委會今日審查「證券交易稅條例部分條文修正草案」，財政部部長莊翠雲、蕭翠玲等人均列席。

根據行政院版本修法內容，擬將權證避險交易稅率從原本千分之3降至千分之1，實施為期5年，後續金管會也將增訂授權子法以規範權證避險專戶控管及監理相關機制。

對於券商期待的權證避險稅降，相關討論已十多年，今日再度排審，朝野立委具高度共識，但由於詢答後先處理六項臨時提案，因此國民黨立委、財委會召委羅明才宣布，此修正案將擇期再審。

國民黨立委賴士葆指出，權證避險降稅既然這麼棒、為何要限制實施5年，「難道是要刷存在感？」，建議應讓降稅常態化。莊翠雲表示，依照財政紀律法，稅率調降要合宜，應設有期限，後續再來檢討；蕭翠玲也說，任何政策實施過程，設有回顧檢視機制會更好。

民進黨立委林楚茵則表示，權證避險降稅能創造券商、投資人、稅收三贏，及早上路施行越好，建議不用設6個月準備期。

蕭翠玲強調，若確定要修法，基於三大原因，仍要有6個月的配套措施，第一是專戶內如何製作數量上的控管；第二是券商避險專戶如何正確對證券商發行權證的標的股票來配對，以及第三是券商電腦系統的調整。

至於效益面，證期局長張振山表示，權證避險降稅，可望創造「全民共享」的效果，因為降稅成本降低、避險成本降低，投資人可降低稅負，操作上有更多元方式避險，整體效益是全民受惠。

另根據金管會報告，調降權證造市證交稅率後，可降低券商造市成本並提升造市品質，提高投資人參與權證交易意願，預估權證交易量可增加78％，進而帶動證交稅每年增加新台幣6.23億元、營利事業所得稅及個人綜合所得稅每年增加2.45億元，整體合計每年可增加8.68億元稅收。

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