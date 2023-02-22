權證市場 驚爆胖手指疑雲

台股22日驚爆權證大咖「胖手指」，一早連結滬深300正2 ETF的「滬深2X凱基26購02」權證，開盤直接以280元天價成交100張，總成交金額高達2,800萬元；依券商進出來看，群益金鼎證-忠孝21日及22日各買賣該檔權證109張，以此研判，買賣不排除是同一人（關係人）。

滬深2X凱基26購02是市場冷門標的，22日開盤以280元天價成交100張後，火速成市場焦點，一早從各社群媒體傳出各種臆測，第一輪傳開的是告誡文：「絕對不能用市價買權證，這是天條」、「不知苦主是誰，也不知得到意外之財的是誰，但凱基證（權證發行人）可能污名化了」。

隨著消息四散之後，第二輪開始帶出「陰謀論」的風向，批踢踢（PTT）傳出是父子轉帳避贈予稅對敲、洗錢等，引起熱議。「券商買的巴（吧）」，「應是故意的啦，節稅、轉帳等等」，「八成洗錢，一般人哪有那麼高的額度」…。

更有人直接說：「一個有錢的爸爸要轉2,800萬給兒子，不想付贈予稅，昨天用兒子帳號買了100張，今天對敲，爸爸賠了2,800萬，兒子賺了2,800萬，不用付（贈予稅）」。還有人建議：「拿這篇去金管會檢舉這檔權證，看結果是不是囉」。

該檔權證一早以280元天價成交100張後一路爆量，但成交價先回到平盤0.1元，之後多在0.11元～0.13元游走，而從揭示的最佳5檔買賣價格中，下午近1點赫然出現10張以269元的價格掛賣出，到收盤則有另一筆掛31.1元10張買進。是有人「等待奇蹟」出現，或是有心人操弄，也引起關注

滬深2X凱基26購02收盤爆1,954張天量，較前一天109張爆增16.93倍，收在0.12元大漲20％；從法人進出動態來看，證券自營避險部位賣超1,820張（全在凱基證賣出），另群益金鼎-忠孝也賣超109張。

對照群益金鼎證-忠孝21日買進109張（另109張賣出全在凱基），22日再賣出109張，答案已呼之欲出，應是同一人或同一關係人一買、一賣所為。但到底是不是傳說的父子檔避稅傑作，有待主管機關說明。

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