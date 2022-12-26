權證避險降稅闖關生變 券商公會盼快上路

權證避險降稅闖關生變 券商公會：盼盡快上路

台股冷颼颼，原定可望在年底三讀通過的「權證避險降稅」法案恐再延期。券商公會表示，權證避險降稅草案已送出政院，並提出相關配套措施，期盼立院能盡快三讀通過，進一步活絡股市表現。

券商公會力推多年的權證避險降稅草案於12月初經過政院拍板定案，未來稅率從千分之3降至千分之1，為期5年，原定可望於年底前通過三讀，但因第10屆第6會期即將結束，並未排入審議，市場將闖關希望寄望在延會期間，券商公會盼盡速通過法案，進一步健全權證交易制度。

券商公會表示，權證避險降稅案已有新增內控機制、權證避險定義及提報避險專戶交易明細等三道防堵租稅漏洞，並送出政院，期盼立院能盡快排入審議三讀通過，有助活絡市場。

根據金管會評估，權證避險降稅通過後，預計權證交易量會增加將增加證券交易稅6億元；相對證券商交易量增加、營業額也會增加，預計增加營利事業所得稅稅收2億元，合計增加稅收8億元，相關稅收不減反增。

據統計，今年前11月權證交易金額4,898.3億元，與去年全年的6,811.5億元仍有不小差距，佔大盤占比也未見成長，市場人士解讀，主要原因與權證避險降稅法案尚未通過實施，加上今年行情波動大，券商發行、造市皆受到影響。

此外，由於「權證避險降稅」一案必須在新法公布後6個月才正式施行，也引發券商擔憂，若未能趕在本會期順利通過，上路時間將再往後拖延，對權證造市量能相對不利。

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