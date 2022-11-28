需求不減 帆宣、精測營運有戲

半導體產業終端需求短期雖遇逆風，但中長期需求不減，帆宣（6196）、精測（6510）營運成長可期。兩檔個股股價，28日隨大盤走勢雙雙拉回，帆宣下跌0.83％，收119元，精測則下跌1.29％，收459元。

帆宣專注半導體、平面顯示器設備及耗材代理、廠務系統TURNKEY服務等業務。第三季營收季、年分別成長20.47％、70.17％，營收表現較預期強勁，主因為台積美國廠相關廠務工程案開始密集認列。

帆宣第三季毛利率季持平達10.7％，費用率季持平達4.9％，業外匯兌利益2.5億元，每股稅後純益（EPS）4.24元，季增69％，整體財報數字優於市場預估。

帆宣10月營收月、年分別成長0.8％、51.08％，台積美國廠工程案陸續於下半年至2023年上半年認列營收，法人估計，帆宣未來單月營收約40億元以上。因此，預估第四季營收季增2％、EPS可達3.55元。

精測部分，法人分析，精測未來主要受惠於三大成長動能，一是MEMS探針卡長線成長無虞：2021～2027年MEMS探針卡產值，年複合成長率達6％，公司於高階AP市占率仍將維持其穩固地位，並進一步取得更多SSD及HPC等新應用訂單。

其次是中系手機逐步回溫與手機AP微縮重啟：目前中系手機庫存水位已降至健康水準，預期2023年上半年拉貨將隨新機回溫，而AP凸塊間距微縮重啟，有望帶動ASP上升。

三是產品多元化效益發酵：除原有測試載板，公司已拓展至高階IC測試座，估未來兩年IC測試業務營收可成長高個位數以上。