後市俏 大立光、玉晶光權證熱

台股指數在萬五前因受到九合一選舉、大陸抗議事件而進行震盪，28日以半導體股跌勢最重，所幸光學股如大立光（3008）、玉晶光（3406）因2023年營運將優於今年，兩檔股價雙雙具有支撐。

大立光今年前三季每股稅後盈餘（EPS）為139.37元，表現優於去年同期的100.91元。受惠Pro系列銷售佳績，大立光第四季營收將比第三季成長12％及年增15％。進入2023年智慧機鏡頭規格升級趨勢明確，非手機領域公司持續研發投入，VR相關等應用已開始出貨。

大立光2023年智慧機鏡頭規格升級重點為可變光圈、潛望鏡頭及8P。大立光觀察到2023年上半年更多Android新型旗艦機導入可變光圈、8P，相較於上次法說會更為正向，法人認為華為Mate 50 Pro旗艦機於近期大陸十一長假銷售狀況亮眼，引起其他中系廠商模仿效應，進而增加高規產品導入意願。

法人指出，蘋果第二代AR/MR預計在2025年上半年出貨，繼第一代的高單價Pancake透鏡由玉晶光與揚明光拿下後，並點名大立光也可望擠進第二代Pancake透鏡供應商的名單，規劃從2024年下半年開始供貨。

玉晶光第四季旺季效益漸緩，法人估單季營收將季減10％，但有望年增13％，今年iPhone約占84％、VR占比約為8％，今年主要成長動能來自於iPhone 14於一般款主鏡頭之市占率提升。

展望玉晶光2023年，iPhone 15一般款持續提升市占率，再加上潛望鏡頭導入，VR部分則受惠導入Pancake方案，法人估計玉晶光2023年營收將有望年增16％。