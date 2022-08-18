大成鋼、統一實 逆勢走揚

18日台股漲多拉回走勢，加權指數收低15,396.76點、下跌0.44％；大成鋼（2027）、統一實（9907）兩檔傳產業績股逆勢上揚行情，大成鋼股價收高40.65元、上漲2.78％，統一實收盤價20.5元、漲幅1.74％，可留意相關認購權證。

大成鋼2022年前七月營收累計713.35億元，年增幅29.87％，七月營收88.54億元，年增幅4.91％及較上一月減幅13.10％。2022年上半年稅後純益97.54億元及每股稅後純益（EPS）5.04元，優於前一年同期獲利37.70億元及EPS 2.32元；第二季稅後純益54.69億元及EPS 2.80元，高於前一年同期獲利23.38億元及EPS 1.44元。

大成鋼第二季因鋁捲板、不銹鋼品價量齊揚，帶動業績衝高。隨近期鋼鐵類股轉強，大成鋼也擺脫一個多月低檔區整理，自8月中旬帶量震盪趨堅，18日股價突破40元關卡，站穩月、季線上。18日法人買超大成鋼4,907張，外資買超3,068張，投信及自營商也各買超858張、981張。

統一實2022年前七月營收累計267.94億元，年增幅18.41％，七月營收42.42億元，年增幅8.61％及較上一月增幅5.99％。2022年上半年稅後純益14.95億元及EPS 0.95元，勝過前一年同期獲利6.52億元及EPS 0.41元；第二季稅後純益8.74億元及EPS 0.56元，優於前一年同期獲利4.66億元及EPS 0.29元。

統一實第二季獲利為歷史次高，上半年獲利則是歷年同期新高，除馬口鐵本業持穩外，第三季PET包裝事業有望受惠飲料銷售旺季商機，延續營運成長動能。18日外資逆向買超統一實2,791張，自營商也加碼479張。