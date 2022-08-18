家登、中砂出貨放量 權證聚光

台積電漲多休息，由台積電聯盟家登（3680）、中砂（1560）接棒演出，法人看好耕耘有成的家登及在3奈米鑽石碟擁有寡占優勢的中砂。

家登第二季獲利創下新高，EPS為3.38元，上半年EPS為5.71元，第三季起晶圓載具產能逐步開出，下半年將旺季更旺。至於光罩載具受惠製程演進，未來幾年年複合成長率將達25～30％，家登耕耘多年的晶圓載具將大幅成長。

法人表示，家登的晶圓載具在通過國內半導體大廠認證後，亞洲地區的半導體廠商紛紛向家登要求產品，主要因為家登在地化生產及服務，相對於同業有其優勢，加上大陸半導體廠商去美化，家登大幅受惠。家登在今年積極對晶圓載具擴產，推估晶圓載具事業體將有望翻倍成長。

在中砂部分，台積電3奈米製程預計下半年進入量產，預期3奈米家族將成為台積電大規模且被長期需求的製程技術。中砂對應3奈米的鑽石碟產品已於去年第四季開始出貨，今年第二季逐步放量，在3奈米市占率有機會達到七成，已超過美商，具有寡占優勢，未來持續擴大在晶圓代工龍頭先進製程市占率。

中砂今年營運動能來看，成長力道最強者為鑽石碟，相關業績年增幅上看二成。中砂再生晶圓去年下半年因應晶圓代工及記憶體客戶需求而陸續調漲價格，今年上半年將對國外邏輯IC客戶漲價，這段時間漲幅約在10％以內，下半年仍有續漲空間。

至於中砂傳統砂輪業務，供應台系ABF載板客戶所需產品逐漸放量，現階段已成為砂輪業務的最大占比應用，今年相關業績有機會成長個位數百分比。