車電題材熱 致伸、朋程拉風

台股拉出一波連五紅攻勢後，18日震盪回檔，惟電動車概念股挾長線題材優勢，股價表現有撐，致伸（4915）、朋程（8255）逆勢抗跌。法人指出，雖消費性電子需求疲軟，惟車用供應鏈卻持續熱絡，電動車供應鏈仍可望聚光。

電動車的時代來臨，美國電動車大廠特斯拉仍維持50％年產量成長目標不變，台系供應鏈營運動能持續進補。

致伸為特斯拉上海廠、德國柏林廠的前端三合一鏡頭、駕駛監測鏡頭模組獨家供應商，在汽車電子（car ADAS）與B2B相機持續維持高成長下，7月營收73.8億元，創2019年11月來單月新高紀錄。

第二季營收202.83億元，季增13.35％、年增23.32％；而上半年稅後純益達12.63億元、每股稅後純益（EPS）2.81元，均創歷年同期新高。

展望第三季，法人指出，致伸受惠三感合一產品組合的優化，及新產品逐漸達到經濟規模，有望推升營收走強，且下半年為智慧音箱、消費音響需求旺季，預估第三季營收可望年、季雙成長，年成長率更有機會繳出雙位數漲幅，獲利也將同步成長。

此外，車用整流二極體廠朋程7月營收3.87億元，月增8.7％、年增11.82％，改寫單月歷史新高；累計前七月營收23.37億元，正式超越去年同期，年成長0.54％，也同樣改寫歷史同期新高峰。

朋程旗下48V MOSFET模組主要應用於油電混合車，主要客戶為歐洲與日本車廠，法人看好，下半年出貨有望逐季向上，助攻全年業績更勝去年；電動車方面，IGBT及碳化矽（SiC）模組也打入電動車及充電樁市場，目前處於送樣階段，預計最快可望於2023年小量出貨，新品加持也將挹注其成長動能。