瑞昱、南亞科 帶量攻堅

16日台股延續上周五反彈行情，加權指數震盪收高15,901.04點、上揚0.43％。瑞昱（2379）、南亞科（2408）兩檔半導體股帶量攻堅行情，瑞昱股價收高427元、漲幅2.52％，南亞科收盤價66.9元、勁揚2.14％，帶動相關認購權證交投活絡。



瑞昱2022年前4月營收累計401.63億元，年增幅28.92％，4月營收104.06億元，年增幅33.22％及較上一月減幅0.40％。2022年首季稅後盈餘51.86億元及EPS 10.15元，高於前一年同期獲利30.54億元及EPS 5.98元。



網通IC設計大廠瑞昱4月為營收歷史次高，主要仍受惠網通及商用訂單需求，除商用筆電商機維持榮景外，另積極切入車用乙太網路晶片發展也持續受法人關注，今年營運成長動能強，日前機構法人給予買進投資評等，而16日外資買超瑞昱623張。



南亞科2022年前4月營收累計265.44億元，年增幅5.65％，4月營收65.98億元，年減幅10.76％及較上一月減幅2.12％。2022年首季稅後盈餘65.50億元及EPS 2.11元，高於前一年同期獲利27.04億元及EPS 0.88元。



南亞科首季DRAM平均銷售價格較上季減少5％，首季平均毛利率43.9％、季減5.5個百分點，但年增有14.8個百分點。



近期法人偏向加碼，16日法人合計買超量3,566張，外資及投信各買超2,632張、664張，而近十日外資買超量8,588張，同期間投信也買超4,971張。