SiC、GaN商機熱 漢磊、嘉晶聚光

新冠變種病毒疫情再起，引發國際股市重挫，法人建議，拉回可關注中長期產業成長趨勢，第三類半導體主流材料碳化矽SiC和氮化鎵GaN，在未來電池快充、太空通訊、電動車等需求強勁，台廠積極布局，漢磊（3707）、嘉晶（3016）可望受惠。

看好5G、電動車、綠能等應用爆發，帶動化合物半導體需求持續成長，漢磊、嘉晶未來二～三年將投入約33～41億元，擴增 SiC、GaN 產能，合計SiC整體產能可望較目前成長七倍。

漢磊今年陸續拿下功率半導體、SiC以及GaN等第三代半導體等晶圓代工以及基板訂單，第四季產能滿載，訂單能見度已達明年。公司10月營收6.69億元，月增1.71％、年增38.1％，創下單月新高，累計前三季稅後淨利0.99億元，EPS 0.31元。

由於電動車市場爆發，帶動具備高頻、高功率、高電壓、高溫特性的第三代半導體材料SiC、GaN需求殷切，還能適用於太陽能及離岸風電設備等產業，為功率元件用關鍵材料，嘉晶目前SiC月產能600片，GaN約2,000片，明年預估將投入1,800～2,200萬美元增加產能，因應客戶需求。

受惠矽晶圓下半年產能供不應求，以及產品價格調漲，嘉晶第三季合併營收13.48億元，改寫歷史新高紀錄，平均毛利率提升16.4％，稅後淨利1.28億元，EPS達0.46元。累計前三季合併營收36.98億元，毛利率13.8％，稅後淨利2.66億元，EPS 0.95元。

法人認為，今年為第三代半導體應用的起飛元年，包括太陽光變頻器需求提高，未來將逐步拉高SiC採用。此外，電動車也進一步帶起產業需求，預期漢磊、嘉晶在SiC及GaN新產能持續開出後，可望推升營收、獲利表現。