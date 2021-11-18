IC設計夯 譜瑞、威鋒股價發威

IC設計族群躍上風口浪尖！龍頭聯發科（2454）將於19日發表最新5G旗艦晶片，股價重返「千金俱樂部」，高價IC設計集體「沾光」。高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）、威鋒電子（6756）受惠USB 4題材助威，18日最高價分別攻2,170、590元，齊奔歷史新天價。

譜瑞-KY股價18日再發威，最高價衝上2,170歷史新高，終場雖漲幅收斂至4.42％，收盤價2,125元，仍寫歷史收盤新高，大漲90元擠下光學大廠大立光，榮登台股「高價股四哥」。

譜瑞-KY第三季營收達1.91億美金，折合新台幣53.41億元，季增8.9％，稅後淨利14.85億元，同創歷史高，每股純益（EPS）則達18.71元，累計前三季EPS 47.82元，賺贏去年全年。

譜瑞-KY受惠消費者對螢幕畫面解析度需求提升、資料量放大下導致高價傳輸規格轉向USB4。法人預估，受惠高速傳輸需求提升、宅經濟帶動PC成長，譜瑞-KY全年營收可望突破200億元、再締新猷，獲利則上看六股本以上。

展望明年，法人則看好相關商機可望陸續顯現，加上已與晶圓代工廠簽下長約，確保明年出貨狀況不受供應鏈吃緊衝擊，營運表現有望再攀峰。

此外威盛集團旗下IC設計廠威鋒電子，身為宏達電最新推出VIVE Flow眼鏡高速傳輸晶片供應商，近期挾「元宇宙」題材，助攻股價表現「強強滾」。18日盤中再衝新天價590元，雖尾盤遇獲利了結賣壓導致股價翻黑，11月來強漲18.34％、投信連四日買超1,073張。

而威鋒電子法說會也釋出利多，法人預估，威鋒電子第四季營收將優於第三季，明年產能更已獲得晶圓代工廠支持。此外，USB4產品9月已正式量產、小量貢獻營收，對明年營收貢獻可期，USB3的5Gbps往10Gbps發展趨勢亦明朗，明年營運表現可望維持成長趨勢。