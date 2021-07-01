上半年權證交易 增七成

台股6月再爆出逾10兆元成交值，權證也是熱烘烘，證交所統計，6月權證成交值仍十分熱絡，達641億餘元，較去年同期成長近五成，累計上半年成交值更衝上3,725億元，年增更躍增七成以上。

證交所統計，6月申請發行認購（售）權證檔數合計2,491檔，較去年同月的2,486檔約持平，發行總金額為179.29億元，但呈現年減22.6％，成交值為641.6億元，則較去年同期大幅成長49.6％。

至於累計上半年，證券商申請發行認購（售）權證檔數合計18,843檔，發行檔數逾千檔券商分別為元大4,397檔，凱基、群益金鼎都超過2,000檔，統一、永豐金、元富及國票等都在千檔以上。

上半年權證發行總金額為1,509.13億元，發行金額也是元大351億元最多，其次為凱基240億元，以及群益金鼎、國票及元富等，均超過百億元，另累計發行檔數前10名之標的證券分別為台積電、臺股指數、鴻海、聯發科、群創、友達、長榮、聯電、國巨及元大台灣50等，金額都在300～500億元以上。

台股上半年走快牛行情，權證買盤大舉增加，總成交值衝上3,725.19億元，較去年同期激增70.36％，其中，元大1,660億元大幅超車，凱基、永豐金及群益金鼎都在8、900億元以上，元富、統一、國票、富邦、國泰及兆豐等，都約各在200～400億元上下。