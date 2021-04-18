迎漲價潮 威剛、群聯帶勁

NAND Flash受惠智慧手機、資料中心等客戶拉貨動能強勁，加上控制IC供給吃緊，下游積極備貨，報價可望較市場預期提前一季落底，業者更樂觀看好第二季價格有機會小幅調漲，威剛（3260）、群聯（8299）業績皆已提前顯露。

記憶體模組大廠威剛受惠DRAM及SSD控制IC缺貨效應發酵，第二季DRAM與NAND Flash價量皆可望超越第一季，兩大記憶體需求聯袂看漲下，獲利成長動能強勁；威剛3月營收達33.53億元，月增19.26％、年增15.8％，累計第一季營收達90.96億元，較去年同期成長25.67％，創近8年以來單季新高。

法人指出，今年筆電需求維持高檔不墜，以及資料中心與消費性電子產品等應用對DRAM需求大幅增加，加上全球大廠逐步退出利基型DRAM市場，供應失衡的狀態恐延續到年底，合約價與現價雙雙勁揚，NAND Flash市況也提前轉佳，兩箭頭將推升獲利向上增長。

威剛業內業外皆美，威剛13日代子公司兆興投資公告從今年元月至4月中旬期間，共買進長榮股票高達7,180張，以交易總金額換算平均每股成本約落在41.89元，法人以長榮18日收盤價63.3元計算，估本次交易帳上獲利已達1.54億元，增添業外獲利的想像空間。

至於NAND Flash控制IC廠群聯3月營收也繳出歷史單月次高的51.73億元成績單，月增41.7％，累計第一季營收為128.88億元，同樣締造單季次高佳績。法人認為，群聯受惠客戶訂單持續挹注及漲價效益助威，第二季營收將有雙位數成長，有機會挑戰單季新高水準。

半導體漲價潮全境蔓延，IC設計廠幾乎都向客戶轉嫁成本，群聯第二季將NAND Flash控制IC報價調升二至三成，部分產品上半年年漲幅更高達五成左右。同時在原有業務外，群聯也積極布局資料中心、工控及車用等新興市場，最快2021年起就將陸續開花結果。 威剛跟群聯董事會今年分別將配息3.5元與23元，隱含現金殖利率分別達4.04％、4.65％。