傳產翻紅 百和、寶雅吃香

台股4月狂吹傳產風，航運、鋼鐵、塑化等輪流表態，法人圈迅速抓緊市場熱度，以傳產股應戰，研究機構指出，百和（9938）開發許多織鞋帶新應用、收成曙光已現，寶雅（5904）營運維持穩健增長，雙雙給予「買進」投資評等。

百和股價近期強勢上漲，16日一度靠近百元大關，是台股亮點之一。投顧研究機構指出，百和2019～2020年因鞋面布（四面彈、一片式產品）失去品牌廠青睞，織鞋帶產品受跌價影響，以及投資越南百宏針織網布廠初期毛損，使股價呈現區間整理，然老爹鞋先前開始流行，市場設計主力重回拼接式鞋面，百和開發許多織鞋帶新應用，提升本業毛利率，加上網布產品通過Adidas等品牌認證、並開發產品，看好2021～2022年將是收成年，本業毛利率可望重返2017年高點水平，網布事業可望轉虧為盈。

2018年底隨老爹鞋盛行，百和持續開發織鞋帶、鬆緊帶相關新產品，其中一片式材料加射出勾的黏貼鞋面應用，得到Adidas、Nike的青睞，應用的鞋款以休閒鞋為主。

此外，品牌廠近年來使用非常多緹花鬆緊帶的應用，也屬於高毛利產品；鞋帶部分也有新開發如寬窄鞋帶、特殊防鬆脫鞋帶等。加上因環保意識提升，百和目前是唯一可提供環保廢紗的輔料供應商，未來還會開發海洋紗輔料相關產品。

寶雅第一季營收47.22億元，年增10.7％、季增3.3％，雖略低於市場預估，然大型研究機構認為，因規模效益帶動，上調毛利率預期至44％，同步調高單季獲利預估。

寶雅持續透過展店來擴大營運規模，進而拉開與競爭者的差距，法人指出，2020年在競爭者美華泰退出市場後，寶雅市占率進一步提升，目前同業僅剩佳瑪與四季合計約17間店。截至第一季底，寶雅店數為265家，較2020年底淨增加五家，同店增長率（SSSG）因去年同期疫情爆發初期，消毒防疫商品銷售旺暢使得基期過高，首季SSSG低個位數衰退，然4月已明顯回溫。展望全年，寶雅維持展店25間目標。