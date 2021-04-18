DRAM夯 南亞科、華邦電績樂

今年上半年DRAM價格有機會逐季往上，市況趨於穩定，主要由於供應商庫存水位處於相對低點，加上供給成長有限。法人看好，在各大記憶體庫存狀態良好，以及需求穩健，報價穩定上揚帶動下，南亞科（2408）、華邦電（2344）業績成長可期。

南亞科3月營收64.08億元，月增10.65％，年增19.64％，首季營收177.31億元，季增20.05％，年增22.97％，營運繳出雙位數成長佳績。由於先前DRAM龍頭美商美光發布優於市場預期的財測，認為DRAM市場正處於「嚴重短缺」狀態，全年供應吃緊，為DRAM市場展望釋出佳音。

受惠宅經濟商機持續，消費性電子需求強，包括網通、數位電視銷售樂觀，伺服器DRAM庫存回歸正常，DRAM價格合約價跟進在今年回升，推升南亞科營收成長，產品平均售價季增約14％～16％，預料獲利表現將優於去年第四季。

法人認為，南亞科去年第季為營運谷底，今年上半年營收、獲利可望逐季成長，並看好下半年在5G、人工智慧等各項應用發展，將帶動5G手機、資料中心伺服器、車用及消費性電子等DRAM需求，DRAM產業進入正向循環。

華邦電DRAM有六至七成為合約客戶，其他為現貨價客戶，因DRAM漲價，以及子公司新唐業績成長，公司3月、首季營收皆創歷史新高 紀錄，預期第二季DRAM持續上漲且幅度更勝第一季，帶動營運進一步增溫，漲價效益逐步顯現。

另外，在NOR Flash與SLC NAND部分，在今年首季價格調漲後，業界預期第二季、第三季分別將再上漲10％。而目前全球NOR Flash五大供應商產能有限，以及客戶需求旺盛，NOR Flash至少缺貨兩年，華邦電目前產能維持滿載，第二季可望看到較明顯的漲價貢獻，並預期NOR Flash及SLC NAND供給吃緊情況將持續至下半年。