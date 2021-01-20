櫃買權證及ETF競賽 頒獎

櫃買中心20日指出，為推動權證及ETF業務，舉辦109年權證及ETF競賽獎勵活動，共計獎勵36家證券商，頒發總獎金近300萬元。

櫃買中心表示，109年上櫃權證申請發行檔數達9,782檔，創下歷史新高紀錄，較108年增加1,758檔，成長幅度達21.91％，櫃買中心特別選出表現優異的上櫃權證發行人與推廣上櫃權證績效卓著的證券經紀商給予獎勵，分四大項，獎項內容及得獎名單如下：

1.權鼓齊鳴獎（發行上櫃權證掛牌檔數最高前三名）：元大證、凱基證、永豐金證，獎金各為20萬元、15萬元、10萬元。

2.權履如飛獎（發行上櫃權證成交量週轉率最高前三名）：元大證、凱基證、群益金鼎證，獎金各為20萬元、15萬元、10萬元。

3.權力飛越獎（發行上櫃權證申請掛牌檔數年增比例最高前五名）：統一證、麥格理證、群益金鼎證、國票證、元富證，獎金各為15萬元、12萬元、10萬元、5萬元、3萬元。

4.權民典範獎（營業據點上櫃權證受託買賣累計成交金額最高前五名）：富邦證中壢分公司、台新證台中分公司、新光證總公司、台新證總公司、中信證高雄分公司，獎金各為15萬元、12萬元、10萬元、5萬元、3萬元。

櫃買中心另表示，109年度ETF上櫃掛牌共有96檔，總發行規模達新台幣1兆2,234億元，總成交金額為新台幣8,081億元，其中債券ETF散眾化成效顯現，今年債券ETF累計投資人數已突破5.8萬人，較去年增加1.7萬人，成長42％；股票ETF投資人數更在短短三個月內就增加15.4萬人，成長70％，全年度累積投資人數突破37.2萬人。

櫃買中心為獎勵證券商對於債券ETF及股票ETF交易量的貢獻，選出表現傑出的業者給予獎勵，獎項內容及得獎名單如下：

其中債券ETF分三大項：

1.E門豪傑獎（營業據點累計總成交金額300億以上之最高前三名）：元大證總公司、富邦證總公司、凱基證台北分公司，獎金各為10萬元、5萬元、3萬元。

2.E起BOND獎（經紀商總分公司合計買賣人數最多前三名）：元大證、富邦證、永豐金證，獎金各為8萬元、5萬元、2萬元。

3.E定BOND獎（經紀商總分公司合計新增定期定額人數最多前二名）：富邦證、永豐金證，獎金各為10萬元、6萬元。

另股票ETF分三大項：

1.造市英雄獎（流動量提供者單一檔股票ETF日均成交量達7萬受益單位之前二名）：台新證、元大證，獎金各為10萬元、5萬元。

2.大放E彩獎（營業據點股票ETF交易戶數達25戶以上且成交金額最高前五名）：凱基證台北分公司、新光證總公司、亞證鑫豐分公司、永豐金證台中分公司、玉山證大里分公司，獎金各為9萬元、7萬元、5萬元、3萬元、2萬元。

3.E顯身手獎（營業據點股票ETF成交金額達150萬元以上且日均成交金額成長率最高前五名）：國泰證總公司、土地銀行南港分行、凱基證台北分公司、高橋證中壢分公司、合庫證高雄分公司，獎金各為9萬元、7萬元、5萬元、3萬元、2萬元。