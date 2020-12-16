工商時報主辦》第11屆權王大賽頒獎 大贏家出爐

由工商時報主辦的第11屆台灣權王大賽16日舉行頒獎典禮。（左起）工商時報總編輯梁寶華、券商公會理事長賀鳴珩、證交所董事長許璋瑤、金管會主委黃天牧、工商時報社長陳國瑋、集保結算所董事長林修銘、櫃買中心總經理李愛玲及監管會證期局主秘高晶萍等一同出席典禮合影。 圖／王德為

台股站穩「萬四」大關，權證以小搏大且風險有限的雙特色，深獲小資族青睞。由旺旺中時媒體集團工商時報主辦的「第11屆台灣權王大賽」16日舉行頒獎典禮，社長陳國瑋指出，權證避險降稅，目前僅差臨門一腳，期盼加速納入三讀通過，將有助權證市場更加蓬勃發展。

工商時報與證交所、集保結算所、櫃買中心、券商公會，以及元大、中國信託、兆豐、永豐金、凱基及群益金鼎等六家券商協辦的「第11屆台灣權王大賽」16日舉行。本屆競賽總報名人數較上屆增2,000餘名、達6,200人，最大獎「權王大贏家」以交易獲利金額1,011萬元奪冠。

金管會主委黃天牧致詞時指出，雖然權證市場今年表現不若股市熱絡，但今年來發行檔數仍有32,693檔，已連續3年在3萬檔以上水準。他特別點出，據2019年11月來開戶者年齡統計，40歲以下佔比已提高至三分之二，顯示國內資本市場年齡層開始翻轉，一改以往以50歲以上年居多的結構，有更多年輕人的加入，包括零股交易等制度改革奏效，相關單位應對年輕投資人強化風險教育，並期待權證避險降稅能在最短的時間內通過，有助權證市場發展。

陳國瑋表示，今年台股加權指數與成交量雙雙創新高，包括ETF、ETN等也同步締造新猷，惟權證今年未有突破表現是美中不足，但本屆權王大賽增加人數仍較去年成長，吸引逾6,000人參與。

針對權證避險降稅，券商公會理事長賀鳴珩指出，目前推展進程已進入「最後攻略」，最快希望在2020年1月1日可以正式上路。對於資本市場藍圖來說，權證是關鍵的一塊，許多衍生性金融商品由權證邏輯而來，未來也欲爭取以ETP（Exchange Traded Products）之名，為所有衍生性金融商品納入降稅之列提供簡化程序的解套之方。

本屆台灣權王大賽最大獎「權王大贏家」冠軍由元大證券客戶奪下，以其權證交易獲利金額1,011萬元，贏得獎金10萬元；另從獲利排名第2至20名中，抽出3名、獲獎金5萬元，分別由2名元大證券客戶及中國信託證券客戶中獎；此外，為肯定協辦券商推廣權證市場不遺餘力，特別頒發「權王實戰獎」獎項給予名列前矛的券商分公司。

工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組