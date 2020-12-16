工商時報主辦》第11屆權王大賽頒獎 大贏家出爐

台股站穩「萬四」大關，權證以小搏大且風險有限的雙特色，深獲小資族青睞。由旺旺中時媒體集團工商時報主辦的「第11屆台灣權王大賽」16日舉行頒獎典禮，社長陳國瑋指出，權證避險降稅，目前僅差臨門一腳，期盼加速納入三讀通過，將有助權證市場更加蓬勃發展。

工商時報與證交所、集保結算所、櫃買中心、券商公會，以及元大、中國信託、兆豐、永豐金、凱基及群益金鼎等六家券商協辦的「第11屆台灣權王大賽」16日舉行。本屆競賽總報名人數較上屆增2,000餘名、達6,200人，最大獎「權王大贏家」以交易獲利金額1,011萬元奪冠。

金管會主委黃天牧致詞時指出，雖然權證市場今年表現不若股市熱絡，但今年來發行檔數仍有32,693檔，已連續3年在3萬檔以上水準。他特別點出，據2019年11月來開戶者年齡統計，40歲以下佔比已提高至三分之二，顯示國內資本市場年齡層開始翻轉，一改以往以50歲以上年居多的結構，有更多年輕人的加入，包括零股交易等制度改革奏效，相關單位應對年輕投資人強化風險教育，並期待權證避險降稅能在最短的時間內通過，有助權證市場發展。

陳國瑋表示，今年台股加權指數與成交量雙雙創新高，包括ETF、ETN等也同步締造新猷，惟權證今年未有突破表現是美中不足，但本屆權王大賽增加人數仍較去年成長，吸引逾6,000人參與。

針對權證避險降稅，券商公會理事長賀鳴珩指出，目前推展進程已進入「最後攻略」，最快希望在2020年1月1日可以正式上路。對於資本市場藍圖來說，權證是關鍵的一塊，許多衍生性金融商品由權證邏輯而來，未來也欲爭取以ETP（Exchange Traded Products）之名，為所有衍生性金融商品納入降稅之列提供簡化程序的解套之方。

本屆台灣權王大賽最大獎「權王大贏家」冠軍由元大證券客戶奪下，以其權證交易獲利金額1,011萬元，贏得獎金10萬元；另從獲利排名第2至20名中，抽出3名、獲獎金5萬元，分別由2名元大證券客戶及中國信託證券客戶中獎；此外，為肯定協辦券商推廣權證市場不遺餘力，特別頒發「權王實戰獎」獎項給予名列前矛的券商分公司。