第11屆權王大賽／券商挺權證 迎金牛六六大順

前言： 「第11屆台灣權王大賽」圓滿落幕，參與賽事的六家證券商「六六大順」，權證發行端格外吸睛。2020年以來，台股不畏新冠疫情衝擊，全年大漲逾19％，市值大增7.14兆元，小資族採權證操作，進可攻退可守，將是告別「錢鼠」迎向「金牛」的最佳利器。

■中國信託證券董事長陸子元：低門檻高槓桿 小資族參與大行情

台股現股市場中，利用小額資金參與個股走勢的投資工具，包含權證及盤中零股，兩者差別在於槓桿效果及商品到期日。盤中零股為一般有價證券，無槓桿投資效果；權證商品則具高槓桿特性，反映於報酬率，優勢在於看錯方向將不會被追繳，亦不會有超額損失，能有效控制投資成本，適合作為個股追高殺低或具方向性趨勢時之投資工具。

中信權證提供客服專線供客戶盤中即時洽詢，今年更特別重視發行連結標的為ETF類之權證，期盼在ETF成交創大量之際，提供兼具廣度及深度之ETF權證。（鄭郁平整理）

■元大證券總經理黃維誠：以小搏大 提高投資績效兼控風險

在美大選結果明朗、疫情獲得控制之下，加上各國大量刺激經濟、不斷釋出資金，熱錢持續湧出，台股已漲至萬四大關以上，建議投資人可用較少的資金，使用權證來多空操作，提高投資績效並兼控風險。

權證是「以小搏大」的股票投資工具，元大權證是最多投資人選擇的權證，除了堅持元大權證「隱波不降」來保障投資人的交易品質外，元大證券更提供一個簡單安全的「權證ONLINE平台」，免費讓投資人模擬真實權證交易，隨時用手機做下單練習，以提高權證的投資勝率。（陳昱光整理）

■永豐金證券副總白清圳：操作靈活 多空雙向皆能投資布局

永豐金證券向來對權證市場的推廣及教育不遺餘力，截至今年12月4日永豐金證券權證發行檔數為3,664檔，在競爭激烈的市場上，表現名列前茅。

永豐金證券衍生商品部建議投資人，投資布局上需靈活操作，若看好相關個股，可利用認購權證參與；而若對後市展望持保守態度，也可利用指數型認售權證當作避險工具，又或者欲降低持股風險者，亦可買進認售權證降低風險。因權證具投資門檻低、高槓桿、多空雙向皆能布局等優勢，就算走勢不如預期，最大損失僅為當初購買權證的價金。（王淑以整理）

■群益金鼎證券董事長王濬智：具流動性佳、買賣成本較低優勢

台股屢創新高之際，投資人選股難度高，指數權證即可省去不少選股所需時間。與台股指數選擇權相比，指數權證具有流動性佳、買賣成本較低之優勢。

群益金鼎證券權證造市報價積極，提供充足委託單量以利投資人進出，在權證發行及造市上盡最大程度讓利，使投資人在交易時取得最佳價格。

群益金鼎證券打造的【權民最大網】權證資訊提供網站，提供使用者自組資訊欄位進行權證搜尋，包括合適價差、變動1 tick及流通在外比例等客製化特殊指標，提供投資者有更佳權證交易體驗。（鄭郁平整理）

■凱基證券總經理方維昌：重視產品面、造市面及友善操作

凱基證券非常重視權證的產品面、造市面以及友善操作，透過積極的發行策略，提供不同面向的權證標的以及不同條件的權證商品，滿足投資人的需要；凱基證券並透過系統的優化，致力於提供價差小且流動性充足的優質權證。

凱基將權證篩選與LINE結合，簡化操作，投資人在「凱基樂活投資人官方Line帳號」中，輸入股票名稱或代號後，點選權證按鈕，系統將優先篩選出與標的連結度高、且具槓桿效果之凱基權證，不受時間與設備的限制，讓操作更為便捷聰明。（方歆婷整理）

■兆豐證券協理彭志弘：優化價量專區 打造高效交易平台

兆豐證看好台股，在權證業務發展重點將放在增加發行檔數及標的種類，今年5月以來權證檔數與標的種類分別增加35％及47％，提供更齊全、優質的權證商品，讓投資人多重選擇。

另外，兆豐權證網頗受好評的「價量專區」也將持續優化，打造更高效率的權證交易平台。

兆豐證也推出多元ETN滿足不同投資需求，繼績效亮眼的兆豐電子菁英30ETN後，將發行以「櫃買富櫃200報酬指數」及「櫃買富櫃200報酬指數日報酬正向2倍指數」為連結標的的ETN，預計18日掛牌。（柯宗沅整理）