中美晶、環球晶帶量攻堅 權證夯

台股氣勢旺，23日再創歷史新高行情，指數收13,878.01點；中美晶（5483）、環球晶（6488）兩檔矽晶圓業績股帶量攻堅行情，中美晶股價收高120元、上漲3.0％，環球晶收盤價467.5元、勁揚5.77％，帶動相關認購權證交投活絡。

中美晶前三季稅後盈餘45.72億餘元，每股稅後盈餘（EPS）7.82元，大幅優於去年同期獲利11.63億餘元及EPS 2.80元，第三季稅後盈餘16.71億餘元及EPS 2.86元，略高於第二季獲利15.16億餘元及EPS 2.59元。累計前十月營收507.71億餘元，年減幅8.03％，10月營收50.77億餘元，月減幅8.05％及年增幅2.80％。

中美晶近幾年多元投資強化產業布局，目前持有環球晶51.17％、台特化30.93％、宏捷科22.53％及朋程20.4％股權，涵蓋半導體特殊材料、化合物半導體及車用二極體等領域，潛在收益可觀。外資近兩日短線調節共878張，但11月來累計外資買超量6,725張，同期間投信也累計買超1,769張，支撐股價震盪趨堅。

環球晶前三季稅後盈餘96.65億餘元，EPS為22.21元，去年同期獲利為107.35億餘元及EPS 24.67元，第三季稅後盈餘33.88億餘元及EPS 7.79元，與第二季獲利33.97億餘元及EPS 7.8元相近。累計前十月營收457.45億餘元，年減幅6.66％，10月營收45.23億餘元，月減幅11.26％及年增幅2.30％。

儘管新冠疫情影響經濟，但半導體產業受惠遠距及5G等需求商機，環球晶今年來出貨及營收逐季成長，法人看第四季業績動能仍強，明年還有搶攻碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等新技術商機。三大法人已連六日買超，23日買超量1,945張，外資即買超1,681張，11月來累計外資買超量有5,089張。