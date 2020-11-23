各擁題材 台半、景碩營運唱旺

熱錢持續匯入台股，激勵23日指數再創新高，最高達13,921.16點，23日電子股中的具有電動車／油電題材的台半（5425）及ABF供不應求受惠股景碩（3189）股價走揚，法人均看好台半及景碩2021年營運將優於今年。

台半為二極體廠，23日股價上漲2.3元，漲幅4.55％，收在52.8元。外資連三日買超台半，持股升至9.81％。

台半在車用二極體出貨回升效益下，推動10月合併營收9.31億元，年增3.15％，但月減0.44％，寫下單月歷史第三高，累計前十月合併營收達83.49億元，年減4.09％。累計前三季EPS為1.45元，低於去年同期1.68元的水準。

法人表示，台半今年營運重心置於車用及工控領域上，營運表現不如同業強茂在PC產業領域上，不過隨著車市回溫，加上子公司鼎翰進入第四季，營運有望轉為正成長。

另外台半搶攻未來電動車／油電車新興市場，將進軍國內競爭同業較少跨足的中壓MOSFET市場，預期2021年第一季將開始進入量產，屆時除了可望爭取到一線品牌大廠訂單之外，更有望受惠於車市回補庫存，推動業績持續向上。

景碩23日上漲1.8元，漲幅2.39％，收在77元，外資連五賣景碩，自營商及投信則連三日買超。

因競爭對手的廠區遭遇火災，BT及ABF掀起漲價潮，法人看好景碩第四季營運表現。同時，進入2021年第一季更有望呈現淡季不淡，預估蘋果iPhone拉貨會延續到2021年第一季底，BT持續滿載，ABF則維持全線滿載運作。

2021年景碩BT及ABF擴產進度持續，規劃2021年BT增加10％產能，因應AIP大幅度的成長，另新廠產能預計2021年中開出，ABF產能將由1,600萬顆提升至2,600萬顆。整體而言，法人估景碩2021年營收將有望年增一成五以上。