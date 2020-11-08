世界、日月光投控 盤面焦點

隨著美總統大選結果出爐，市場觀望氣氛減輕，外資連五日買超台股，回歸具基本面題材的績優股，在5G、高效運算HPC、AI等新應用驅動，世界（5347）、日月光投控（3711）等受惠產業成長趨勢強勁，躍居盤面焦點。

世界先進第三季營收83.44億元，季增1.4％，毛利率34％，優於第三季表現，主要受惠於產品組合優化以及銷貨折讓減少所致，稅後淨利15.27億元，EPS 0.93元，略優於市場預期。

此外，目前8吋產能供不應求，尤其以細線寬產品最為緊俏，8吋代工供給受限，5G電源管理IC平均用量較4G時代增加2～3倍，5G產品滲透率逐漸提高。而車用電子預期第四季起開始出現回升，粗線寬製程需求也將上揚。

公司預期，產能利用率皆將維持在高檔，漲價效應將開始顯現，預估世界四大產品線需求可望全面提升，營收、獲利表現有機會優於第三季。因獲利表現亮眼、成長趨勢樂觀，吸引外資法人大舉敲進，世界股價突破百元，6日上漲0.5元，收在100.5元，改寫歷史新高。

隨著WiFi應用提升，市場預期所有升級週期將逐漸滲透到手機、汽車，以及PC、藍牙等周邊物聯網產品，看好日月光投控明年營運成長動能來自新增訂單及長期客戶合約。

從應用類別來看，包括5G和WiFi 6將帶動通訊應用升級，汽車電子應用自今年第四季起見到復甦動能，電腦及儲存與消費性電子需求強烈，預估可持續到2021年，封測市場展望樂觀，若排除出口管制條例影響，日月光在各應用類別都將取得更多市占率。