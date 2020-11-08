宅經濟發威 元太、宏碁營運進補

新冠肺炎疫情一波接一波，歐美狀況未見好轉，除延續在家工作、遠距學習的硬體商機，宅經濟概念亦持續發燒，富邦投顧欽點電子紙產業龍頭元太（8069），初評「買進」、推測合理股價51元；另一本土投顧大行則認為在家工作訂單強勁，對宏碁（2353）營運有正面幫助。

電子紙為一利基型且技術門檻較高之產業，潛在競爭者有限，投顧研究機構看好，元太競爭優勢難以撼動，長期龍頭地位鞏固。首先，元太在電子閱讀器領域市占率超過95％，電子閱讀器主要品牌如亞馬遜、Kobo、Barnes&Noble均使用元太的電子紙材料；其次，元太在其他領域亦為領先者，尤其在電子貨架標籤（ESL）上均獲大廠採用。

在強勁的導入需求帶動下，ESL上半年營收較去年同期增加131％、至24.26億元，且出貨量已超越2019年全年水準。元太經營管理階層表示，下半年的導入需求依舊強勁，預估未來數年ESL營收將以20～30％年複合成長率的速度持續成長，ESL扮演元太2020、2021年重要成長動能，法人亦看好獲利將連年以雙位數幅度增加。

新冠疫情至今確診人數持續攀升，居家上班訂單下半年仍強勁，其中，教育相關的平板與NB出貨佳，能見度甚至到明年第一季，宏碁是主要受惠者，第四季淡季營收亦可望不淡，不過，明年疫情將逐漸控制，NB出貨成長放緩，是宏碁營運成長性的隱憂。

另方面，宏碁以電競品牌Predator名號推出能量飲料，7月第一批上萬箱被搶購一空，7月底再推出玫瑰石榴膠原飲，透過旗下展碁銷售；亦與OSIM合作，推出Predator x OSIM電競按摩椅，跨足家電領域，推出空氣循環清淨機Acerpure，生活風格經營成形，惟成果尚需一段時間觀察。