政策罩綠能 上緯、台達電吃香

美國總統大選延宕數日後，民主黨候選人拜登終於以290票跨過選舉人門檻，儘管藍潮未能全面攻佔國會，但「拜登概念股」依舊歡騰，上緯投控（3708）、台達電（2308）等綠能概念股在政策牛肉作為靠山下，前景可期。

拜登以美國歷史上最高「普選」得票數順利出線，打破共和黨候選人川普複製2016年勝利的美夢，8日上午發表勝選演說後，法人預期綠能概念股短線恐因利多出盡面臨震盪，但拜登的「綠能新政」與蔡英文政府的綠能戰略不謀而合，國內外政策同步護體，加上指標性大廠台積電大量購買綠電，長線發展並無疑慮。

國內離岸風電開發商上緯投控旗下的碳纖維拉擠碳板打進全球風機龍頭三菱重工維特斯供應鏈外，大陸對陸上風機的補貼也將在2021年取消，帶動風機葉片需求同步增溫，10月營收達11.58億元，年增1.18倍，連續7個月改寫單月新高紀錄。

上緯投控7日公布第三季財報，受惠風電產品出貨順利及客戶訂單增加，合併單季營收達30.07億元，創單季新高外，年成長95.66％，毛利率19.12％，稅後淨利高達2.21億元，年增3.81倍，每股盈餘2.41元。

上緯投控近年風電產品陸續打進國際大廠，展望後市，為配合客戶產能需求及未來布局，上緯投控已啟動兩岸擴廠計畫，包括台灣的新產線已進入認證階段，預計將在2021年第二季開出外，大陸江蘇廠的擴產計畫也將在年底前到位，有望挹注明年營運動能。

此外，電源大廠台達電積極瞄準儲能商機，不但早在今年5月就完成台電在金門夏興電廠的儲能系統外，彰師大百萬瓦級儲能示範系統也已正式啟用，10月底舉行的法說會中再度重申綠能趨勢在未來的發展機會。