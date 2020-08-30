產業復甦 聚陽、百和法人讚

美國最大零售業者之一、全美經營1,880家店面的Target日前公告最新財報，獲利高於市場共識107％，隨服飾營收穩健復甦，加上存貨降低，凱基投顧認為，零售業者訂單成長動能將延續到2021年，有利產業供應鏈展望，給予聚陽（1477）「買進」投資評等。

另一本土投顧大行則青睞製鞋大廠百和（9938），看好下半年基本面將逐漸轉佳，給予「買進」投資評等。

法人指出，Target受惠新增1,000萬數位客戶，新一季營收230億美元，年增25％、季增17％，而且因為終端銷售率（sell-through rate）提高，其中，交易筆數與單位售價分別年增5與19％。

Target服飾營收自前季的年減20％，一舉翻轉至上季的雙位數成長，帶動存貨天數降低至69天，低於五年平均的73天，以及全球品牌商的150天以上。台系重要供應商儒鴻與聚陽亦見到居家、休閒服飾與基本款運動服飾訂單轉強，呼應美國強勁的零售業財報表現。

凱基投顧預期，零售業者下半年的訂單動能將優於全球品牌商，且將進一步延續到2021年；聚陽目前來自零售業者的營收占比達50％，受惠程度深。

百和前五大品牌客戶Adidas、Nike、UA、NB與Reebok合計貢獻第二季總營收的57％，Adidas、Nike該季營收貢獻年減7％。法人指出，百和經營管理階層表示客戶訂單於4月中起大幅下挫，於5月觸底，6～7月重拾成長；展望後市，經營管理階層預估訂單將在8月下旬進一步增加，以因應9月的旺季需求。

百和身為運動品牌鞋織帶第一供應商，推估2021年本益比評價不到15倍，相對豐泰、儒鴻、聚陽評價具吸引力，法人看好，其核心業務營收已自5～6月出現月成長，可望延續至九月傳統旺季，第四季客戶訂單可望優於第三季。