權證避險降稅 拚明年上路

大利多！交易金額可望成長1.78倍

券商大利多！財政部近日預告《證券交易稅條例》修正草案，為鼓勵券商積極造市及避險，研擬將券商權證避險證交稅由千分之3降為千分之1，實施期間為五年，財政部盼下半年完成三讀、明年上路。據金管會估計，權證交易金額可望擴增為1兆3,384億元，也就是成長1.78倍，有助活絡市場。

對權證避險降稅終於有進度，券商普遍叫好，並認為將有助於權證市場發展，替台灣資本市場再添生氣。券商公會理事長賀鳴珩先前指出，稅制改革有利降低成本，提升券商發行與造市意願，對完善權證交易制度具重大意義，尤其台股今年來交易量日益熱絡，權證市場也有機會在降稅後同步升溫，進一步加快新金融商品發展速度。

券商並舉通過當沖降稅為例，執行以來不僅帶動台股市況更加活絡，政府稅收不減反增，此次權證避險交易稅調降已討論多年，雖主要適用對象為權證發行商，不過權證造市成本降低，在報價上將更有彈性空間，預料將創造多贏局面。

據金管會稅式預估報告，預估稅率從現行千分之3降至千分之1後，權證交易金額可望成長1.78倍。官員指出，透過造市效果可將證交稅損轉為稅收增加態勢，預計額外挹注我國證交稅、營所稅、綜所稅合計約8億元。官員表示，權證發行人的避險交易主要是依循我國法遵，且要採專戶操作，因此我國制訂特別稅率、鼓勵券商積極造市及避險，進而提升投資人參與權證市場意願，時程則比照一般租稅優惠訂為每五年滾動式修正。